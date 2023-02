Kangana Ranaut appelle Kiara Advani et Sidharth Malhotra “le couple le PLUS digne de Bollywood” pour avoir gardé leur relation secrète

Kiara Advani et Sidharth Malhotra ont fait la réservation permanente ensemble pour la vie. Les premières photos de mariage du couple Shershaah parlent d’amour, d’amour et seulement d’amour, et depuis que Kiara et Sidharth ont partagé leurs photos de mariage sur leurs plateformes de médias sociaux respectives, les fans deviennent gaga pour toutes les bonnes raisons. Tout le monde à Bollywood déverse son amour sur le beau couple. Dès Alia Bhatt, Katrina Kaif, Vicky Kaushal et bien d’autres ont félicité les jeunes mariés. Tandis que Karan Johar a posté un post long et émouvant pour le couple.

Alors qu’Aniruddha Guha, qui travaille dans l’industrie depuis un certain temps, a exprimé sa surprise face au mariage de Kiara Advani et Sidharth Malhotra et s’est rendu sur son Twitter et a partagé la photo d’eux en leur demandant s’ils sortaient ensemble. Kangana Ranaut, qui est amoureuse de Sidharth et Kiara, les a appelés le couple le plus digne et a mentionné à Aniruddha qu’ils sont véritablement amoureux et n’ont jamais créé de tapage autour de lui. Elle a écrit: “Oui, ils l’étaient mais pas pour les marques ou les promotions de films, ils n’ont jamais fait attention à la recherche de gadgets de relation Bolly pour mettre en lumière le lait .. tellement d’intégrité et d’amour sincère, un couple charmant”.

Ils sortaient ensemble ? pic.twitter.com/msnnsYKSHu Aniruddha Guha (@AniGuha) 7 février 2023

Oui, ils l’étaient mais pas pour les marques ou les promotions de films, ils n’ont jamais fait attention à la recherche de gadgets de relation Bolly pour mettre en vedette le lait .. tant d’intégrité et d’amour authentique, un couple charmant? Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 8 février 2023

Kiara et Sidharth se sont mariés le 7 février 2023 au palais Suryagarh à Jaisalmer. Le couple se rendra à Delhi ensemble dans la maison de Sidharth où ils organiseront une réception de mariage pour la famille et les amis. Nous avons hâte de voir le look de la réception de mariage de Sidharth et Kiara qui se tiendra dans la ville natale de Sid.