Kangana Ranaut appelle COVID-19 un appel au réveil pour s’engager à ces quatre actions | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a fait la une des journaux ces derniers jours alors que son compte Twitter a été suspendu et sa publication Instagram supprimée, le tout en une semaine. Cependant, l’actrice reste imperturbable alors qu’elle continue d’exprimer ses opinions politiques et ses réflexions sur le COVID-19.

Récemment, elle a attiré l’attention de ses abonnés lorsqu’elle s’est rendue sur Instagram pour publier une histoire sur le thème « vivre de manière responsable ». Dans son dernier article, l’actrice de « Queen » affirme que COVID était un appel au réveil pour nous tous et que nous devrions nous ressaisir ou elle prévient que l’avenir sera sombre.

Elle poursuit en énumérant quatre actions que les gens doivent s’engager à faire pour un avenir meilleur.

Elle a dit: « COVID est juste un appel au réveil si nous ne commençons pas à vivre de manière responsable, l’avenir de notre espèce est sombre .. réveillez-vous et engagez-vous à 1) recycler les vêtements et les ressources naturelles 2) planter plus d’arbres, une personne doit planter 8 arbres par an, c’est la quantité d’O2 que chacun de nous consomme 3) un accouchement conscient Vous voulez des enfants parce que tout le monde en a ou c’est un choix conscient que vous avez fait? 4) ne gaspillez pas d’eau ou de nourriture, commençons par là c’est beaucoup à faire de toute façon ».

Jetez un œil aux quatre engagements qu’elle a demandé aux fans de prendre:

Dimanche 9 mai, Kangana s’était rendue sur Instagram pour dénoncer la suppression par la plate-forme de médias sociaux d’un message dans lequel elle qualifiait COVID-19 de « petite grippe ». L’actrice avait contracté le Coronavirus le 8 mai et en avait informé ses fans.

Plus tôt, mardi 4 mai, le compte Twitter de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a été suspendu par la plate-forme de médias sociaux pour violation de ses règles par l’actrice.

L’action de Twitter est intervenue après que l’actrice a publié des tweets sur les élections au Bengale et ses violences ultérieures.

Dans ses tweets, l’actrice de «Manikarnika» a affirmé qu’un «génocide» était en cours au Bengale et a demandé au Premier ministre Narendra Modi «d’apprivoiser» la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee en utilisant son «Virat Roop» du «début des années 2000» au Bengale.

Sur le plan du travail, Kangana Ranaut sera vue dans Thalaivi – un biopic sur la vie de l’actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa.