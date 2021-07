Kangana Ranaut animera une émission de téléréalité | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice Kangana Ranaut est prête à faire ses débuts en OTT avec une adaptation indienne de la populaire série télévisée « Temptation Island ».

« Kangana va être l’hôte d’une émission de téléréalité qui sera diffusée sur une plate-forme OTT. L’émission sera une adaptation indienne de l’émission de téléréalité américaine Temptation Island, et l’actrice a déjà signé sur les lignes pointillées et est prête à lancer le tournage », a révélé une source proche du développement.

L’émission « L’île de la tentation » réunit couples et célibataires pour tester leur lien et renforcer leurs liens.

En plus de cela, Kangana se prépare pour la sortie de son film « Thalaivi », qui a été retardée en raison de la deuxième vague du COVID-19.

Elle a également « Dhaakad », le drame d’époque « Manikarnika Returns: The Legend Of Didda » et « Tejas » en préparation. En plus de cela, Kangana portera également la casquette de réalisateur pour « Emergency », basé sur la vie de feu le Premier ministre indien Indira Gandhi.

Mardi, le site officiel de sa société de production de films Manikarnika Films a annoncé que Nawazuddin Siddiqui avait signé pour sa prochaine production « Tiku Weds Sheru ».