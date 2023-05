Kangana Ranaut affirme qu’elle a perdu 30 à 40 crores de roupies par an alors que les marques l’ont abandonnée du jour au lendemain pour avoir parlé contre les anti-ressortissants

Kangana Ranaut ne mâche pas ses mots quand elle dit n’importe quoi et cela lui coûte cher depuis des années. L’actrice a perdu de l’argent et beaucoup à cause de ses opinions franches et brutalement honnêtes. Kangana Ranaut a récemment partagé un tweet d’Elon Musk et a également partagé sa version de l’histoire dans laquelle elle a révélé qu’elle avait perdu de l’argent pour avoir partagé ses pensées. Que ce soit sur Instagram ou sur Twitter ou dans des interviews, etc., Kangana Ranaut a partagé ses opinions.

Kangana Ranaut révèle qu’elle a perdu Rs 30-40 crores alors que les marques l’ont abandonnée du jour au lendemain

Kangana Ranaut a pris sa poignée Instagram et a écrit une longue note. Elle a également partagé une capture d’écran de l’interview d’Elon Musk dans laquelle il a déclaré qu’il parlerait de tout ce qui lui passerait par la tête et que si cela signifiait qu’il perdrait de l’argent, alors tant pis. Kangana a réagi à la même chose et l’a qualifié de personnage, de véritable liberté et de succès. Elle a révélé que lorsqu’elle s’est prononcée contre les anti-nationaux et les gangs tukde et en faveur de l’hindouisme, elle a été abandonnée par 20 à 25 marques du jour au lendemain. Et le résultat de la même chose a été que l’actrice a perdu environ 30 à 40 crores de roupies par an.

Cependant, l’actrice d’Urgence reste imperturbable. Elle dit qu’elle est libre et que rien ne l’empêchera de dire ce qu’elle veut. Elle ajoute que tout ce qu’elle veut dire n’est pas motivé par l’agenda comme de nombreuses multinationales et leurs chefs de marque qui détestent la culture et l’intégrité de l’Inde. L’actrice a également apprécié Elon Musk pour sa déclaration La déclaration de Kangana devient virale dans l’actualité du divertissement.

Découvrez l’histoire Instagram de Kangana Ranaut ici :

Kangana Ranaut et ses opinions honnêtes

Eh bien, Kangana a toujours été celle qui a dit ce qu’elle pensait. Il y a quelques jours à peine, elle a réagi à une ancienne interview vidéo dans laquelle elle avait expliqué si elle pensait que faire des films tels que Ajay Devgn avec Rascals et Sanjay Dutt avec Double Dhamaal était une erreur. Kangana avait dit qu’elle ne pouvait pas les appeler une erreur car quel que soit l’argent qu’elle gagnait avec eux, elle pouvait les utiliser pour réaliser ses autres rêves. Kangana Ranaut est également connue pour ses opinions sur les protestations des agriculteurs, les gangs de Bollywood et plus encore, ce qui a également courtisé ses controverses.

Côté travail, Kangana Ranaut sera vue dans Urgences, qu’elle a également réalisé. Le film est basé sur l’urgence de 1971 en Inde. Elle a également Chandramukhi 2.