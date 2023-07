Kangana Ranaut affirme que Tiku Weds Sheru a la même fréquentation qu’un film théâtral Rs 100 crore, les internautes l’appellent « délirante »

Après avoir diverti le public avec ses performances, Kangana Ranaut a récemment sorti son premier film de production Tiku Weds Sheru avec Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur. L’actrice a récemment célébré le succès du film et a maintenant affirmé que le film avait la même fréquentation que le film Rs 100 crore.

Lundi, Kangana Ranaut s’est rendue sur son Instagram et a partagé l’affiche du film. L’actrice a affirmé que Tiku Weds Sheru allait traverser 1 crore vues sur OTT et l’a comparé au succès du film Rs 100 crore. L’actrice a écrit: « Nous franchirons bientôt la barre des vues d’un crore, ce qui équivaut à 100cr de film théâtral ka, même si une télévision a

de nombreux téléspectateurs regardent du contenu dans une maison… c’est une comparaison estimée. »

Un utilisateur de Reddit a partagé l’histoire Instagram de l’actrice sur la plate-forme de médias sociaux et les internautes ont critiqué l’actrice pour être « délirante ». Le message disait: «Kangana Ranaut a finalement obtenu un film 100cr-club après presque une décennie. Le seul problème est qu’elle l’a eu dans sa tête et par sa propre logique. L’un des commentaires disait: « C’est une illusion de haut niveau. » Un autre a écrit, « selon cela, Bollywood est rempli de mégastars. leurs vues OTT recueillent des millions de vues, donc évidemment ce sont des numéros de box-office Rs 200-300 crore. Un autre a écrit : « une femme tellement délirante ». Un autre internaute a commenté, « elle est délirante. »

Dirigé par Sai Kabir, Tiku Weds Sheru est le premier film de production de Kangana Ranaut sorti sur Prime Video. Le film a attiré l’attention avant même sa sortie en raison de son écart d’âge non conventionnel entre les acteurs. Le film a suscité la controverse après qu’une scène de baiser entre Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Le film s’est ouvert à des critiques mitigées du public.

La vidéo de Kangana Ranaut et Avneet Kaur de danser leur cœur pendant le succès de Tiku Weds Sheru est devenue virale sur les réseaux sociaux. Kangana a été vue en train de tuer dans une robe rouge, donnant des vibrations Barbie, et Avneet, d’autre part, a été vue portant une robe corset verte. Nawazuddin Siddiqui a été vu appréciant leur danse et riant debout dans le coin.

Pendant ce temps, Kangana Ranaut sera ensuite vu dans le film Emergency. L’actrice jouera le rôle de l’ancien Premier ministre Indira Gandhi dans le film qui met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman, entre autres. La sortie du film est prévue pour le 24 novembre. Elle a également Chandramukhi 2 en préparation.

