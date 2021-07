Kangana Ranaut adresse ses meilleurs vœux à Kriti Sanon pour son prochain film ‘Mimi’

L’actrice Kriti Sanon ne tarit pas d’éloges depuis la sortie de la bande-annonce de son film très attendu « Mimi ».

Parmi les autres célébrités qui ont exprimé les vœux de Kriti, il y avait Kangana Ranaut qui a également envoyé ses meilleurs vœux à l’acteur.

Prenant son compte Instagram, Kangana a publié la photo de Kriti d’un de ses looks promotionnels. Parallèlement à la publication, elle a écrit: « Comme tu es incroyable, tout le meilleur pour #Mimi. La bande-annonce est incroyable @kritisanon. »

‘Mimi’, qui est réalisé par Laxman Utekar, est un remake du film marathi primé de Samroudhhi Porey ‘Mala Aai Vhhaychy!’ (2011). Dans le film, on verra Kriti essayer le rôle d’une jeune mère porteuse.

La bande-annonce de trois minutes récemment publiée raconte l’histoire originale d’une fille fougueuse et insouciante (Kriti) qui devient une mère porteuse pour gagner de l’argent. Il aborde également les défis de la maternité de substitution et la façon dont la société la considère.

Les créateurs ont essayé de transmettre des messages significatifs de manière comique, laissant les téléspectateurs à la fois émotifs et amusés.

Kriti a dû prendre 15 kilos pour son rôle dans « Mimi », qui comprend également Pankaj Tripathi, Manoj Pahwa et Supriya Pathak. Réalisé par Laxman Utekar, ‘Mimi’ devrait sortir le 30 juillet sur Jio Cinema et Netflix.

Pendant ce temps, lors d’une récente interview avec une agence de presse, Kriti Sanon a parlé de sa vie après la mort de sa co-star de ‘Raabta’, Sushant Singh Rajput.

« C’était difficile de couper le bruit. Mais j’avais mon entourage et ma famille autour de moi qui m’aidaient toujours en quelque sorte. L’année dernière, les médias sociaux étaient la pire chose qui nous soit arrivée. Cela a ouvert tellement de bavardages et de bruit. » Ajoutant en outre: « J’ai réalisé que les gens étaient frustrés. Peut-être qu’ils retiraient cette frustration. Il y avait tellement de peur, d’incertitude et de tristesse autour… Je ne les blâme pas complètement. Mais les médias sociaux ont ajouté à beaucoup de négativité », a déclaré Kriti.

Tout en expliquant pourquoi elle s’est complètement détachée des réseaux sociaux à ce moment-là. « De toute façon, j’avais l’impression que trop de gens disaient trop de choses. Je ne voulais pas faire partie de ce bruit. J’avais l’impression que beaucoup de choses devenaient injustes. Je ne voulais donc pas participer à ça », a-t-elle ajouté.