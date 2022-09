Kangana Ranaut accuse Mahesh Bhatt d’incitation à la violence : “Son vrai nom est Aslam… pourquoi le cacher ?”

Kangana Ranaut a de nouveau visé Mahesh Bhatt, cette fois, elle a accusé le cinéaste d’inciter les gens à commettre des actes violents. Dimanche, l’actrice a partagé une vieille vidéo du cinéaste alléguant que le vrai nom de Mahesh Bhatt est Aslam et lui a demandé de ne pas représenter une certaine religion après sa conversion.

Partageant une série de clips vidéo de l’ancien discours de Bhatt, Kangana a écrit: “Mahesh ji incite les gens avec désinvolture et poétiquement à la violence. On me dit que son vrai nom (Mahesh Bhatt) est Aslam, il s’est converti pour épouser sa deuxième femme (Soni Razdan). un beau nom, pourquoi le cacher ?” insistant pour que Bhatt utilise son vrai nom.

Au cours des dernières années, Kangana a attaqué la famille Bhatt pour une raison ou une autre. Il est à noter que Kangana a fait ses débuts à Bollywood avec le film Gangster de Mahesh Bhatt et Mukesh Bhatt en 2006. Elle a également remporté des premiers prix pour son rôle et a remercié les Bhatts de l’avoir lancée dans l’industrie et a déclaré qu’elle était ici grâce à eux.

En 2019, la sœur de Kangana, Rangoli Chandel, avait affirmé que Bhatt avait jeté un chappal sur l’actrice lors de la projection de Woh Lamhe en 2006 et ne lui avait pas permis de voir l’aperçu. En 2020, elle a accusé Bhatt de l’avoir presque agressée lorsqu’elle a refusé de faire partie de Dhokha, réalisé par sa fille Pooja Bhatt. Plus tôt cette année, Kangana avait critiqué la vedette d’Alia Bhatt Gangubai Kathiawadi et avait remis en question son casting en disant que la fille de Bhatt était le mauvais choix.

Sur le plan du travail, Kangana est actuellement en train de tourner pour sa prochaine réalisation Urgence. Elle a partagé des photos des coulisses des décors mentionnant que le travail le plus gratifiant au monde est de faire des films.

Comme son titre l’indique, Emergency concerne l’état d’urgence nationale déclaré par l’ancien Premier ministre Indira Gandhi le 25 juin 1975. Il a duré jusqu’au 21 mars 1977, lorsque le Janata Party a été élu au pouvoir lors d’une élection historique. Le film met également en vedette Anupam Kher, Shreyas Talpade, Mahima Chaudhry et Milind Soman. Il a été écrit, réalisé et produit par Kangana sous la bannière de production maison Manikarnika films.