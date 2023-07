Kangana Ranaut accusé de tricherie, le chef du BJP Mayank affirme qu’il a rendu des services en lui promettant un rôle dans Tejas

Kangana Ranaut, que l’on verra bientôt jouer le rôle d’un pilote de l’armée de l’air indienne à Tejas, a été accusé de fraude par le chef du BJP Mayank Madhur.

L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut s’est retrouvée dans des ennuis juridiques alors que le chef du BJP Mayank Madhur l’a accusée de fraude. Il a affirmé que l’actrice n’avait pas tenu sa promesse malgré son aide.

On verra bientôt Kangana Ranaut jouer le rôle d’un pilote de l’armée de l’air indienne à Tejas qui sortira le 20 octobre 2023. Selon Bollywood Hungama, le chef du BJP a déclaré: «C’est moi qui ai organisé les réunions de Kangana Ranaut avec les différents des ministres en chef comme Shivraj Singh Chouhan ji, Hemant Biswa ji et aussi Rajnath Singh ji. J’ai aidé à obtenir des autorisations pour ses films comme Dhaakad, Tiku Weds Sheru, Tejas, Emergency etc. J’ai également géré ses divers cas.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà signé un accord ou un contrat concernant son rôle à Tejas, Mayank Madhur a répondu: «Non. Ces discussions ont eu lieu devant Rajnath Singh ji et aussi avant que nous rencontrions le ministre à l’hôtel Leela à New Delhi. Lorsqu’un ami vous demande de l’aide, vous ne signez pas d’accord. Tout fonctionne sur la confiance. Et elle est comme une famille. Mon problème est qu’elle a pris un engagement et qu’elle n’y a pas adhéré.

Il a ajouté: «Pendant deux ans, elle a essayé d’obtenir la permission de tirer sur Tejas à certains endroits, mais ses efforts ont été vains. Je l’ai arrangé en une journée. La rencontre avec Rajnath Singh ji ne devait durer que 10 minutes. Mais cela a duré près de deux heures. J’ai dit au ministre : ‘Apni salut bacchi hai. S’il vous plaît inki aider kar dijiye ‘. J’ai même demandé à Rajnath ji de donner le coup de mahurat pour Tejas. Mais il n’a pas pu venir car il était occupé par des travaux.

Il a poursuivi: «Puis, au fur et à mesure que le film passait, Kangana me rappelait que mon tournage allait bientôt avoir lieu, mais me disait aussi« Aap Lucknow, Moradabad, Delhi ke shoot ka permission karwa dijiye ». Elle m’a également demandé d’obtenir la permission de tourner au Rajasthan et dans les bases de l’armée de l’air. Pendant ce temps, la durée de mon rôle ne cessait de se raccourcir. Ensuite, on m’a dit de venir tourner pour une apparition de 1 ou 2 minutes. J’ai précisé que je ne suis pas intéressé.

Il a poursuivi: «Je lui ai demandé quel serait mon rôle dans Tejas. À quoi elle a dit qu’elle voulait mon aide pour obtenir les autorisations. Le directeur de Tejas, Sarvesh Mewara, m’a trompé. Kangana m’avait assuré qu’avant la sortie du film, elle s’occuperait de mes cachets. Mais elle n’en parle pas et remet maintenant la balle dans le camp des cinéastes. Par conséquent, j’ai décidé d’aller au tribunal.

Lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait d’aller au tribunal, il a répondu: «Je ne dirai pas pour l’instant quand j’ai l’intention d’aller au tribunal, quel tribunal j’approcherais et comment vais-je exactement arrêter la sortie du film. Je veux faire arrêter les fabricants.

Il a déclaré: «J’ai suivi les conseils de l’ancien juge en chef de l’Inde pour comprendre comment je peux approfondir l’affaire. J’ai même parlé aux ministres en chef, au cabinet du premier ministre, au ministère de l’intérieur, etc. pour m’assurer que des mandats d’arrêt puissent être émis immédiatement par divers États. Tout se fera selon la légalité.