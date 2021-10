Kangana Ranaut accuse CETTE mégastar et l’appelle « tante à l’agonie »

Quelques heures après que le couple populaire de Tollywood, Samantha Prabhu et Naga Chaitanya, ont annoncé leur divorce, l’actrice Kangana Ranaut a attaqué Aamir Khan et a déclaré que Aamir, qui est un » expert en divorce » et une » tante à l’agonie » est la raison du divorce de Naga-Samantha.

Kangana a pris ses histoires sur Instagram et a déclaré: « Chaque fois que le divorce se produit, la faute en revient toujours à l’homme… peut sembler orthodoxe ou trop critique, mais c’est ainsi que Dieu a fait de l’homme et de la femme leur nature et leur dynamique… Primitivement, scientifiquement , il est chasseur et elle nourricière. Arrêtez d’être gentil avec ces gosses qui changent les femmes comme des vêtements et prétendent ensuite être leurs meilleures amies… oui sur cent une femme peut se tromper, mais c’est le ratio. »

Kangana a critiqué Naga Chaitanya et a déclaré que de tels hommes sont des morveux. « Honte à ces gamins qui reçoivent les encouragements des médias et des fans. Ils les saluent et jugent la femme… La culture du divorce se développe comme jamais auparavant », a-t-elle noté.

Kangana a suggéré que Naga Chaitanya, qui a travaillé avec Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha, a été influencé par lui et a décidé de mettre fin à son mariage avec Samantha. « Cet acteur sudiste qui a soudainement divorcé de sa femme était marié depuis 4 ans et en couple avec elle depuis plus d’une décennie est récemment entré en contact avec une superstar de Bollywood qui est également connue comme experte en divorce de Bollywood… », a déclaré Kangana.

L’actrice de 34 ans a qualifié Aamir de « tante à l’agonie » qui a ruiné la vie de nombreux enfants. « A ruiné la vie de nombreuses femmes et enfants, est maintenant sa tante phare et agonie… alors tout s’est bien passé… Ce n’est pas un élément aveugle dont nous savons tous qui parle ».