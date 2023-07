Kangana Ranaut accueille le succès de Tiku Weds Sheru avec Nawazuddin Siddiqui, Avneet Kaur; les internautes demandent ‘yeh kab hua?’

Une photo de Kangana Ranaut, Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur de Tiku Weds Sheru success bash

La première production de Kangana Ranaut, la comédie romantique Tiku Weds Sheru, est sortie sur Prime Video, et moins d’une semaine après sa sortie, l’équipe a organisé une soirée réussie du film. Kangana, ainsi que la paire principale du film, Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur, ont célébré la réponse qu’ils ont reçue pour le film.

Quelques instants avant le début de la fête, Kangana a annoncé la fête du succès sur ses réseaux sociaux, en partageant les photos de son OOTD. Sur Twitter, Kangana a publié trois photos de son look et a écrit : « Grande fête pour le grand succès de Tiku Weds Sheru #TikuWedsSheru #NawazuddinSiddiqui #AvneetKaur. »

Voici le message de Kangana Ranaut

Lors de la fête, le photographe des médias a photographié Kangana avec Nawazuddin et Avneet. Le trio a décidé d’ajouter des membres des médias à la célébration et ils ont distribué des boîtes de bonbons aux photographes. Les vidéos et les photos de la fête sont devenues virales en un rien de temps, et même le look de Kangana pour l’occasion a été apprécié par ses fans.

Voici la vidéo





Cependant, une autre partie des internautes a remis en question le succès du film. Tiku Weds Sheru est sorti avec des réponses mitigées du public. Les spectateurs qui n’ont pas aimé le film ont utilisé des mots durs pour décrire leur expérience. Ainsi, une partie des internautes a été perplexe quant à la manière dont ils ont déterminé le succès du film, qui est sorti sur une plateforme numérique, avec des réponses aussi diverses, dans la semaine suivant sa sortie.

La publication Twitter de Kangana a des commentaires mitigés. Alors que beaucoup félicitaient et louaient son look. Les autres étaient d’accord pour ne pas être d’accord avec elle. Un internaute a plaisanté : « Box office par release karte na ! Tab pata chalta hit or flop. D’ailleurs en OTT, aucun hit-flop n’est déclaré, malgré les critiques. » Un autre internaute a demandé « Succès, dans quel univers parallèle vis-tu Kangana ? » Un internaute a écrit : « Grand succès ? Ye kab hua ? Un autre internaute a écrit : « Grand succès ? » L’un des internautes a ajouté : « Succès ? Est-ce un coup de pub ? » Un autre internaute a ajouté : « Ye kab grand succès huaa ? »

Dirigé par Sai Kabir, Tiku Weds Sheru met en vedette Nawazuddin Siddiqui et Avneet Kaur dans les rôles principaux. Le film a fait la une des journaux avant même sa sortie alors que les internautes critiquaient la scène des baisers entre les acteurs du film. Le film marque la première production de Kangana Ranaut.