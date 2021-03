Kangana Ranaut a trollé une photo tweetée d’un smoothie d’été

L’actrice de Bollywood Kangana Ranaut est massivement trollée après avoir tweeté une photo de son petit-déjeuner de smoothie spécial d’été jeudi. Il s’avère que l’image qu’elle a partagée est exactement la même que celle qui est facilement disponible sur Google, d’une recette partagée par un célèbre chef.

Kangana a réagi aux trolls affirmant que la photo avait été cliquée jeudi matin dans sa vanité.

Plus tôt jeudi, elle avait posté avec l’image: «Il n’y a rien que j’apprécie plus que la nourriture faite maison, voici ma recette très personnelle, un smoothie d’été pour le petit-déjeuner avec beaucoup de noix et de fruits au miel biologique. #Tejas. »

Il n’y a rien que j’apprécie plus que la nourriture faite maison, voici ma recette personnelle, un smoothie d’été pour le petit-déjeuner avec beaucoup de noix et de fruits au miel bio ❤️#Tejas pic.twitter.com/UVqVkfx6Lh– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 4 mars 2021

La section des commentaires du tweet de l’actrice a rapidement été inondée de collages de la photo partagée par elle et de l’image similaire disponible sur Google.

En réponse, Kangana a déclaré: «Hahahaha ne peut pas croire que certaines personnes confondent cette photo de ma camionnette ce matin avec le célèbre blog d’un chef professionnel international, je savais que je suis bon mais tellement bon comme un professionnel…. sérieusement n’avait aucune idée. Ravi de savoir que je suis génial dans tout ce que je fais.

Hahahaha ne peut pas croire que certaines personnes confondent cette photo de ma camionnette ce matin avec le célèbre blog d’un chef professionnel international, je savais que je suis bon mais tellement bon comme un professionnel…. sérieusement n’avait aucune idée. Ravi de savoir que je suis génial dans tout ce que je fais ❤️ pic.twitter.com/hmBok2Rr0S– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 4 mars 2021

«Tous les comptes d’influenceurs obtiennent automatiquement des mèmes à publier en se moquant ou en se moquant de tout ce que je fais, dans ce cas, cette fausse modification se répandant en prétendant que j’ai menti sur la cuisine, cela peut sembler frivole en surface mais au fond, c’est fait pour nuire à sa crédibilité et dignité », a rétorqué Kangana dans un autre tweet.

Tous les comptes d’influenceurs obtiennent automatiquement des mèmes à publier en se moquant ou en se moquant de tout ce que je fais, dans ce cas, cette fausse modification se répandant en prétendant que j’ai menti sur la cuisine, cela peut sembler frivole en surface mais au fond, c’est fait pour nuire à sa crédibilité et à sa dignité. .. pic.twitter.com/dTpLfJgBm5– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 4 mars 2021

L’actrice s’est récemment aventurée dans le secteur de la nourriture et des boissons en ouvrant un café et un restaurant à Manali.