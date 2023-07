Kangana Ranaut a-t-il qualifié le mariage d’Alia Bhatt et Ranbir Kapoor de faux dans une série de commentaires explosifs ?

Kangana Ranaut va parfois trop loin avec ses commentaires désagréables sur Bollywood, en particulier Alia Bhatt et Ranbir Kapoor, et son dernier post Instagram sur le couple Kapoor a laissé beaucoup de monde irrité. L’actrice de Manikarnika a repris ses histoires sur Instagram et, sans mentionner leurs noms mais en donnant tous les indices sur qui ils sont, a affirmé que leur mariage était sous les rochers et qu’ils vivaient à des étages séparés. Récemment, Alia et Raha Kapoor ont été snobées par Neetu Kapoor et Riddhima Kapoor alors qu’elles étaient en vacances sans elle. C’était l’anniversaire de Neetu Kapoor le 8 juillet, et RK s’est envolé pour Dubaï et a surpris sa mère, mais Alia n’a pas pu le rejoindre en raison d’engagements professionnels, et elle a même partagé leurs photos de vacances sur son compte Instagram et a mentionné FOMO.

Mais il semble que Kangana, qui aime parler négativement de tout le monde dans l’industrie, n’est pas très convaincue qu’Alia et Ranbir soient dans un mariage heureux et écrit donc ces choses à leur sujet, et nous nous demandons si cette fois aussi elle sera ignorée et inouï par eux.

Sans prendre les noms de Ranbir et Alia, Kangana a écrit : « Dans une autre nouvelle, un mari farzi, épouse Jodi, qui vit à des étages séparés et prétend être un couple, diffuse de fausses nouvelles sur des annonces de films qui ne sont pas faites, appelant également une marque appartenant à myntra leur propre … en plus personne n’a écrit sur la façon dont la femme et la fille ont été snobées lors d’un récent voyage en famille, tandis que le soi-disant mari m’envoyait des textos suppliant et implorant de le rencontrer … Ce farzi jodi doit être exposé …. »

Dans son histoire Instagram, Kangana a déclaré que Ranbir et Alia vivent dans un faux mariage. « C’est ce qui arrive quand on se marie pour des promotions de films, de l’argent ou du travail et non par amour. Cet acteur, qui s’est marié sous la pression d’un papa mafieux, s’est vu promettre une trilogie de films en échange de son mariage avec Papa Ki Pari. La trilogie de films a été mis en conserve, et maintenant il essaie désespérément de se libérer du faux mariage. Mais malheureusement, il n’y a plus de preneurs pour lui maintenant. Il doit se concentrer sur sa femme et sa fille. C’est l’Inde, ek baar shaadi ho gayi toh ho gayi … aab Sudhar jao ».

Kangana Ranaut avait auparavant ciblé Ranbir Kapoor et Alia Bhatt pour avoir été appelés des enfants vedettes et avait déclaré qu’ils étaient des vieux et non plus des enfants, alors qu’elle avait même affirmé que Ranbir Kapoor l’espionnait.