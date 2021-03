L’acteur de Bollywood Kangana Ranaut trouve ses moyens de faire la une des journaux sur les réseaux sociaux avec ses tweets opiniâtres et bizarres. Connue pour s’exprimer sur ce qu’elle ressent, l’actrice semble intrépide dans tout ce qu’elle partage sur son compte Twitter. Juste après que l’actrice a été critiquée pour avoir humilié les « performants » contemporains pour avoir porté « des jeans et des chiffons américains », la nouvelle image culinaire de Kangana jeudi matin a laissé Twitter divisé.

Sur Twitter, Kangana a partagé l’image d’une recette de smoothie d’été qui semblait rose et parsemée de baies de différentes sortes. Partageant la photo, Kangana l’appelait sa «recette personnelle».

Sous-titrant l’image, elle a écrit: «Il n’y a rien que j’apprécie plus que la nourriture faite maison, voici ma propre recette personnelle: un smoothie d’été pour le petit-déjeuner avec beaucoup de noix et de fruits au miel biologique Coeur rouge # Tejas.

Il n’y a rien que j’apprécie plus que la nourriture faite maison, voici ma recette personnelle, un smoothie d’été pour le petit-déjeuner avec beaucoup de noix et de fruits au miel bio ❤️#Tejas pic.twitter.com/UVqVkfx6Lh– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 4 mars 2021

Peu d’internautes curieux ont souligné que l’actrice pouvait mentir et ont partagé des clichés d’images similaires de Google dans la section des commentaires. La recette s’appelle «Spring Acai Bowl» et est un petit-déjeuner smoothie assez célèbre à travers le monde. Slamming Kangana, desi Twitterati l’a qualifiée de «menteuse».

Cependant, Kangana a rapidement précisé que la photo avait été prise à l’intérieur de sa camionnette et que les gens se trompaient sur cette photo du célèbre blog d’un chef professionnel international.

Dans un tweet ultérieur, Kangana a écrit: «Hahahaha ne peut pas croire que certaines personnes confondent cette photo de ma camionnette ce matin avec le célèbre blog d’un chef professionnel international, je savais que je suis bon mais tellement bon comme un professionnel…. sérieusement n’avait aucune idée. Ravi de savoir que je suis génial dans tout ce que je fais Coeur rouge. «

Hahahaha ne peut pas croire que certaines personnes confondent cette photo de ma camionnette ce matin avec le célèbre blog d’un chef professionnel international, je savais que je suis bon mais tellement bon comme un professionnel…. sérieusement n’avait aucune idée. Ravi de savoir que je suis génial dans tout ce que je fais ❤️ pic.twitter.com/hmBok2Rr0S– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 4 mars 2021

Soutenant l’affirmation de Kangana, de nombreux internautes se sont manifestés pour souligner que les captures d’écran partagées avaient été transformées.

Vous avez bien essayé mais c’est photoshoppé! – ☕︎︎ (@mygardenoflily) 4 mars 2021

Ceci est une photo trafiquée. Faux.— Brownguy (@Brownguyslife) 4 mars 2021

Laanat hai. Utilisation d’une fausse image Photoshop – Kunaaal (@kunfunduscharm) 4 mars 2021

hutiya tai .. voici le lien pour celui que vous avez posté .. ils sont tous les deux totalement différents..sab ko pappu samjha hai kya? https://t.co/hPoaYNVIGi– Nehru_who ™ (@Nehru_Whoo) 4 mars 2021

Les captures d’écran partagées montraient la recette du bol à partir d’un site Web appelé Kuvings, une marque de cuisine en Australie. Le site Web, cependant, ne reflétait aucune image similaire à celle de la recette de nourriture de Kangana.

Cependant, il y avait aussi d’autres internautes qui se sont intéressés à connaître la recette en détail et ont apprécié Kangana pour partager l’image d’un «bol d’açai», qui est essentiellement un bol de smoothie épais rempli de garnitures faites de baies d’açai congelées et réduites en pâte. Les baies sont réduites en purée avec d’autres fruits surgelés puis servies dans un bol et garnies d’une variété de fruits frais, granola, graines, noix, beurre d’arachide, etc.

Hier aussi, Kangana a suscité la colère d’avoir partagé une vieille photo avec une légende de trois femmes performantes, la légende les identifiant comme les « premières femmes médecins agréées dans leurs pays respectifs », à savoir l’Inde, le Japon et la Syrie.

Kangana a écrit: «Un tweet d’appréciation pour les femmes anciennes qui représentaient non seulement leur individualité, mais toute leur civilisation, leurs cultures et leurs nations. Aujourd’hui, si de tels succès doivent être cliqués, ils porteront tous des jeans américains déchirés et des chiffons comme des chemisiers, ne représentant rien d’autre que le marketing américain. «

Tweet d’appréciation pour les femmes anciennes qui représentaient non seulement leur individualité, mais toute leur civilisation, leurs cultures et leurs nations. Aujourd’hui, si de tels succès doivent être cliqués, ils porteront tous des jeans américains déchirés et des chiffons comme des chemisiers, ne représentant rien d’autre que le marketing américain. pic.twitter.com/0k2yjUuF07– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 3 mars 2021

Alors qu’elle a souligné comment les vêtements sont devenus en phase avec les mouvements de mode rapide d’autres pays, plusieurs personnes ont cependant souligné que Kangana elle-même portait exactement les vêtements qu’elle critiquait.