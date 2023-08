Les créateurs de Chandramukhi 2 partagent le premier regard « à couper le souffle » de Kangana Ranaut dans le rôle de Chandramukhi de la comédie d’horreur.

Kangana Ranaut se prépare actuellement pour la sortie de son prochain film Chandramukhi 2. Après avoir partagé un aperçu effrayant du personnage de l’actrice, les créateurs ont publié le premier aperçu de l’actrice du film et les fans ne peuvent pas rester calmes.

Samedi, Lycra Productions s’est rendu sur son Instagram et a partagé le premier look de Kangana Ranaut de la prochaine comédie d’horreur Chandramukhi 2. L’actrice peut être vue vêtue d’un sari vert brodé et portant de lourds bijoux en or. La légende du message disait : « La beauté et la pose qui vole sans effort notre attention ! & Présenter le 1er look enviable, imposant et magnifique de #KanganaRanaut en tant que Chandramukhi de #Chandramukhi2 Libérer ce GANESH CHATURTHI en tamoul, hindou, télougou, malayalam et kannada ! »





Les internautes font l’éloge du look de l’actrice en tant que Chandramukhi et l’ont félicitée dans la section des commentaires. L’un des commentaires disait: « Elle a l’air si incroyable que Chandramukhi. » Une autre a écrit : « elle va rendre justice à ce rôle ». Un autre a écrit : « Je ne peux pas respirer. Un autre a écrit: « C’est plus que magnifique. » Un autre fan a commenté: « Elle a l’air à couper le souffle en tant que Chandramukhi. »

Dirigé par P. Vasu, Chandramukhi 2 est une suite de la comédie d’horreur Chandramukhi de 2005. Le film met en vedette Kangana Ranaut dans le rôle de l’esprit hanté de Chandramukhi et Raghava Lawrence, entre autres. Produit par Lycra Productions et A Subaskaran, le film devrait sortir le 19 septembre en hindi, tamoul, télougou, malayalam et kannada.

Pendant ce temps, à part Chandramukhi 2, Kangana Ranaut a également Tejas de Sarvesh Mewara dans le pipeline où elle essaiera le rôle d’officier de l’armée de l’air. La sortie du film est prévue pour le 20 octobre. Elle a également son film auto-directionnel Emergency en préparation dans lequel elle jouera le rôle de l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi. Le film biographique met également en vedette Anupam Kher, Satish Kaushik et Milind Soman dans des rôles clés et devrait sortir en salles le 24 novembre.

