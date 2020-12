Kangana Ranaut, acteur de Bollywood et firebrand des médias sociaux, est de retour à Mumbai. L’acteur était à la mode hivernale dans son look d’aéroport alors qu’elle quittait son domicile de Manali pour Mumbai dimanche avec une sécurité renforcée.

L’actrice de la reine s’est assurée de créer un buzz lorsqu’elle a atterri à Mumbai, la ville qu’elle a comparée au Cachemire occupé par le Pakistan (PoK) en septembre après que la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ait démoli une partie de sa maison pour construction illégale.

Le cœur lourd en quittant Mumbai, la façon dont j’ai été terrorisée tous ces jours, des attaques et des abus constants qui me sont lancés tente de briser ma maison après mon lieu de travail, alerte la sécurité avec des armes mortelles autour de moi, je dois dire que mon analogie avec POK était parfaite. https://t.co/VXYUNM1UDF – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 14 septembre 2020

Kangana a choisi de porter une tenue d’hiver chic avec une jupe crayon grise à carreaux qui s’accrochait à son corps et ourlait juste en dessous de ses genoux. Elle l’a porté avec un sweat-shirt gris superposé à une chemise blanche à col à volants. Pour ses chaussures, Kangana a choisi d’opter pour des bottes en cuir brillant à hauteur des genoux. Portant un grand sac Christian Dior et ses cheveux en chignon, Kangana a été entourée par les forces de sécurité alors que les paparazzi capturaient son arrivée.

L’acteur est actuellement impliqué dans une bagarre avec le gouvernement Shiv Sena du Maharashtra après avoir déclaré que la ville n’était pas sûre pour elle. Après que BMC ait démoli une partie de sa maison à Mumbai, Kangana a déplacé la Haute Cour de Bombay qui a suspendu la démolition, des heures après que le corps civique ait commencé l’exercice. Kangana a maintenant une sécurité Y-plus qui lui est donnée par le gouvernement central. Son équipe de sécurité se compose de dix commandos armés.

Dimanche, Kangana était également accompagnée de sa sœur Rangoli Chandel et de son neveu Prithviraj. Avant de venir à Mumbai, l’acteur a passé son temps de Noël à faire de la randonnée autour de Himachal Pardesh avec les membres de sa famille. Dans l’une des publications Instagram, Kangana a partagé un aperçu de son voyage de randonnée avec sa belle-sœur Ritu et sa sœur Rangoli. Le message a reçu plus de 5 31230 likes.

Kangana a également été très occupée par le tournage de ses films. Elle a terminé le tournage de Thalaivi.