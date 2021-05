Kangana Ranaut a hâte d’être banni d’Instagram? Voici ce qu’elle a dit | Nouvelles des gens

New Delhi: L’enfant préférée de Controversy, Kangana Ranaut, semble imperturbable à l’idée qu’Instagram supprime sa publication ou que Twitter suspende son compte alors qu’elle a récemment pris connaissance de son histoire Instagram pour exprimer qu’elle attend avec impatience d’être bannie de la plate-forme de partage de photos.

Dans son histoire Instagram, l’actrice de « Tanu weds Manu » a affirmé que chaque utilisateur d’Instagram est victime du capitalisme et que le manque d’empathie et de nationalisme des gens les rend « inutiles ». Elle a également déclaré qu’Instagram ne lui avait jamais fait appel et qu’elle serait honorée d’être bannie de la plateforme.

Elle a écrit: «Sur Instagram, tout le monde est victime du capitalisme, toute une génération de jeunes rongés par les termites du capitalisme et du consumérisme, leur indifférence et leur mépris pour la nation et sa crise est épouvantable, le manque de valeurs humaines, l’empathie et le nationalisme les rend moche superficielle et inutile … cette plate-forme ne m’a jamais plu et j’attends avec impatience d’être bannie ici, ce sera un insigne d’honneur. «

Elle a en outre écrit: «Quand je regarde en arrière, je me souviendrai que je ne m’intégrais pas, je les ai mis à l’aise, j’ai posé des questions et je les ai poussés à aller au-delà de l’achat et de la vente … quand vous regarderez en arrière, que vous verrez-vous? dans un troupeau en attente d’exploiter ou d’être exploité? «

Jetez un œil à son récent post:

Dimanche 9 mai, Kangana s’était rendue sur Instagram pour dénoncer la suppression par la plate-forme de médias sociaux d’un message dans lequel elle qualifiait COVID-19 de « petite grippe ». L’actrice avait contracté le Coronavirus le 8 mai et en avait informé ses fans.

Plus tôt, mardi 4 mai, le compte Twitter de l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut a été suspendu par la plate-forme de médias sociaux pour violation de ses règles par l’actrice.

L’action de Twitter est intervenue après que l’actrice a publié des tweets sur les élections au Bengale et ses violences ultérieures.

Dans ses tweets, l’actrice de «Manikarnika» a affirmé qu’un «génocide» était en cours au Bengale et a demandé au Premier ministre Narendra Modi «d’apprivoiser» la ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee en utilisant son «Virat Roop» du «début des années 2000» au Bengale.

Sur le plan du travail, Kangana Ranaut sera vue dans Thalaivi – un biopic sur la vie de l’actrice légendaire devenue politicienne J Jayalalithaa.