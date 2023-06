Kangana Ranaut n’a-t-elle pas encore abandonné sa prétendue histoire d’amour avec l’acteur de Bollywood Hrithik Roshan ? Eh bien, les internautes le ressentent, et cette dernière vidéo de Nawazuddin Siddiqui a irrité les gens avec cette dernière vidéo de lui où il est vu en train de fouiller la star de Fighter. Le film est produit par l’actrice d’Urgence. Kangana Ranaut a senti qu’une certaine partie de la population était très contrariée par sa fouille contre l’acteur Krrish et lui demandait de passer à autre chose. Dans la vidéo, vous pouvez voir Nawazuddin assis sur une chaise et montrer ses photos avec tous les biggies de Bollywood pour son rishta alors qu’il joue Sheru dans le film, puis des photos sont là avec Salman Khan et Shah Rukh Khan, et il mentionne que Hrithik était absent quelque part et il n’a donc pas la photo avec lui.

Regardez la vidéo où Kangana Ranaut a irrité les internautes en fouillant inutilement Hrithik Roshan à travers Nawazuddin Siddiqui avec son film de production Tiku Weds Sheru.

Alors que les fans de Hrithik veulent que Kangana cesse d’utiliser son nom à chaque instant et beaucoup affirment qu’elle essaie d’attirer l’attention en utilisant les controverses de sa vie, comme dans la vidéo précédente, elle a été vue en train de fouiller BMC, parlant de comment son bureau a été démoli avec la permission du gouvernement de l’État du Maharashtra, affirmant qu’elle avait construit son bureau dans une construction illégale. Eh bien, nous nous demandons à quel point son film produit Tiku Weds Sheru amènera le public dans les salles, car c’est une période imprévisible dans les cinémas.

Kangana sera ensuite vue dans The Emergency, où elle joue le rôle de l’ancienne Premier ministre Indira Gandhi, et elle a également joué un rôle important dans le film sud-indien Chandramukhi 2. Kangana attendait d’assister à un succès au box-office, et nous me demande si elle réussira à avoir un succès avec ces films.