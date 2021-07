Kangana profite des « journées pop-corn » avec l’équipe de « Dhaakad » alors qu’elle regarde « Black Widow » | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice de Bollywood Kangana Ranaut, qui a tourné à Budapest pour son prochain film ‘Dhaakad’, a récemment pris une pause d’une journée et s’est rendue au théâtre pour regarder Scarlett Johansson avec ‘Black Widow’.

Ravi de son rendez-vous cinématographique après 2 ans, Kangana a pris son compte Instagram et a partagé une vidéo boomerang amusante sur ses histoires, dans laquelle on pouvait la voir tenant 2 pots de pop-corn tout en se dirigeant vers le film. Avec le poste, elle a écrit, « Les Popcorn Days sont de retour. »

Dans la vidéo, Kangana était vêtue d’une robe blanche avec les cheveux attachés. Elle a également partagé une vidéo avec son équipe dans laquelle elle leur demande ce qu’ils pensent du retour au cinéma.

Parallèlement à cela, Kangana a écrit, « Après deux longues années de retour au cinéma pour #blackwidow Merci à mes producteurs d’avoir planifié cette sortie pour nous. »

Côté travail, on la verra ensuite dans ‘Thalaivi’, basé sur l’ancien ministre en chef du Tamil Nadu, Jayalalithaa.

En dehors de cela, elle a également une programmation intéressante de films, notamment « Tejas », « Dhaakad », « Manikarnika Returns: The Legend Of Didda » et « Emergency » basé sur la vie de l’ancien Premier ministre indien Indira Gandhi dans la canalisation.

Kangana avait également récemment annoncé ses débuts sur OTT en tant que productrice avec ‘Tiku Weds Sheru’ et en tant qu’animatrice pour l’adaptation indienne de l’émission américaine ‘Temptation Island’.