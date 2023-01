Kang brille dans la bande-annonce de “Ant-Man & The Wasp: Quantumania”

Kang le Conquérant de Jonathan Majors promet une nouvelle dynastie dans la nouvelle bande-annonce de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et c’est tout ce dont parle Twitter.

Hier soir, la Géorgie a écrasé TCU dans le match du championnat national de football universitaire sans surprise et au deuxième trimestre, l’attention s’est déplacée du jeu vers l’attente de la nouvelle bande-annonce d’Ant-Man.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est la première sortie de Marvel pour 2023 et après une année 2022 terne, Marvel a promis que ce film ferait avancer le scénario et mettrait en place le prochain méchant à l’écran. Heureusement pour nous, Jonathan Majors a été choisi comme Kang le Conquérant et jouera plusieurs versions de lui-même.

Marvel taquine la nouvelle dynastie de Kang le conquérant pendant Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Bande annonce

Au cours du troisième quart du match de championnat de lundi, la bande-annonce a finalement été diffusée et tout était Jonathan Majors et Kang. La bande-annonce révèle que Kang a besoin d’Ant-man pour récupérer quelque chose dont il a désespérément besoin. En échange, M. Conqueror promet de lui rendre le temps qu’il a perdu avec sa fille grâce au snap de Thanos.

Alerte spoil: Kang ment et Ant-man va le découvrir à la dure.

Si vous vous demandez ce que Kang a besoin de lui pour récupérer, vous pouvez parier sur les 10 anneaux de Marvel’s Shang Chi. Quoi qu’il en soit, Marvel s’apprête enfin à mettre en place le prochain film Avengers, et ce film est le premier bloc de construction massif.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania arrive dans les salles le 17 février.