Kaneland veut gagner contre Genève – Shaw Local

MAPLE PARK – Le quart-arrière de Kaneland, Jack Douglas, a trouvé quatre receveurs différents pour les touchés, puis a poussé un énorme soupir de soulagement en voyant le temps s’écouler à Genève lors d’un match hors conférence le 2 septembre.

Les Knights ont survécu pour une victoire 26-23 alors que les anciens adversaires de la Western Sun Conference se sont rencontrés pour la première fois depuis 2009.

Genève (1-1) avait battu Kaneland (2-0) six fois de suite depuis 2004, mais les Knights ont réussi à tenir cette fois, faisant un énorme arrêt défensif à la fin du temps imparti.

Douglas s’était connecté pour une énorme passe de touché de 36 verges à Jonathan Alstott avec 4:21 à jouer dans le match pour donner aux Knights une avance de 26-16.

Avec si peu de temps restant, le match semblait peser lourdement en faveur de Kaneland, mais Garret Sneed a renvoyé le coup d’envoi qui a suivi pour un touché pour ramener les Vikings à 26-23.

La défense de Genève a fait sa part pour arrêter les Knights et récupérer le ballon, mais a tout simplement manqué de temps.

Les Vikings semblaient destinés à se rallier pour la victoire car ils avaient un troisième et un but de la ligne des 4 verges avec moins de 30 secondes à jouer, mais ont été arrêtés à quelques centimètres de marquer le touché.

Avec le temps qui s’écoulait, ils ont choisi de viser la victoire, mais ont tâtonné pour mettre fin au jeu de balle.

« Jouer un programme comme celui-ci et jouer un match complet comme celui-ci est quelque chose », a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Tom Fedderly. «Nous pensions que nous voulions défier nos enfants. Nous savons qu’ils sont jeunes, mais nous pensons qu’ils sont plutôt bons, alors gagnez, perdez ou faites match nul. Je pensais que ce serait un excellent match pour ces jeunes afin de nous préparer pour la conférence, qui va être difficile.

L’entraîneur genevois Rob Wicinski a admis que s’il y avait eu plus de temps et s’ils n’étaient pas si près de marquer, il aurait probablement envoyé son placekicker, Brad King, sur le terrain pour marquer un placement égalisateur. King avait foré un 29 verges plus tôt pour en faire un match de 20-16 et avait réussi un 41 verges la semaine dernière.

« Nous allions lancer un panier et aller en prolongation, mais nous étions à un pouce », a déclaré Wicinski. « Ça ne va pas aller mieux que ça. Je ne peux pas demander un meilleur scénario. Nous ne l’avons pas fait, ils ont gagné et ils le méritent.

Lance Arni a gardé les Vikings dans le match, récoltant 274 verges au sol et marquant deux fois.

Douglas a réparti les choses pour les Knights en lançant également des passes de touché à Jacob Brown, Matt Noel et Garrett Hukle.

« Nous savions [Jack] serait harcelé parce que la défense de Genève est si bonne », a déclaré Fedderly. « Nous craignions qu’il puisse bouger et se débarrasser du ballon, mais il l’a fait et nos receveurs ont fait de gros jeux. »

Les Chevaliers accueillent Rich Central à 19 h 30 le 9 septembre tandis que les Vikings commencent le jeu Upstate Eight River à St. Charles East à 19 h 30 le 9 septembre.