Kaneland ne manque pas un battement avec le quart suppléant Dominic DeBlasio et dépasse Marengo – Shaw Local

MAPLE PARK – Après avoir remplacé le quart partant blessé Troyer Carlson, le remplaçant senior Dominic DeBlasio a marqué deux touchés et en a lancé un autre pour mener Kaneland à une victoire de 45-0 contre Marengo vendredi à Maple Park.

« Vous savez, Troy tombe et l’entraîneur m’a dit que je devais intervenir », a déclaré DeBlasio. « Je suis allé là-bas et j’ai joué aussi fort que possible pour obtenir une victoire pour les gars. »

Marengo (3-4) a limité les Knights à un panier de 33 verges de Sam Bruno lors de leur premier entraînement.

« J’ai dit à nos enfants que ce n’était pas une question de résultats ici », a déclaré l’entraîneur de Marengo, Paul Forsythe. « Nous voulons juste concourir, et je crois que nous l’avons fait. Nous les avons tenus à un panier lors du premier drive. C’est une victoire pour nous. C’était de la luge en montée pour arriver là-bas. Nos séries éliminatoires commencent en quelque sorte maintenant.

Josh Mauthe a marqué sur une course de 47 verges lors de la prochaine possession de Kaneland, ce qui marquait un signe des choses à venir pour le senior et les Knights. Il trouverait également la zone des buts sur des courses de 14 et 11 verges plus tard au deuxième quart.

« Je viens de voir le trou et j’ai eu un excellent bloc d’avance de Brett Larson et Nick Alstott », a déclaré Mauthe. « J’ai frappé l’extérieur et c’était juste là. »

Carlson a quitté le match après s’être blessé à la cheville alors qu’il tentait de récupérer la deuxième possession de Kaneland, mais cela n’a pas laissé les Knights sans quelqu’un qui pourrait le jeter.

DeBlasio le pourrait certainement. Il a reculé et a lancé une passe d’écran à Aric Johnson qui a couru dans la zone des buts pour un touché de 79 verges pour porter le score à 24-0 avec 9 :52 à jouer au deuxième quart.

« Au début, mon entraîneur ne voulait pas que je lance des passes, mais je lui ai dit que je pouvais le faire », a déclaré DeBlasio. «Je lui ai dit que je pouvais le transmettre à Aric. Et j’ai joué le rôle de quarterback en première année. Ce n’est pas la même chose qu’à l’université, mais j’ai une certaine expérience. J’étais prêt. »

Les Knights ont profité d’un terrain court et n’ont eu besoin que de 36 secondes pour marquer leur quatrième touché de la demie, une course de 14 verges par Mauthe avec 3:44 à jouer.

Mauthe a marqué sur une course de 11 verges dans la dernière minute de la mi-temps pour offrir à la foule des retrouvailles tolérant des températures au milieu des années 40 un score de 38-0 à la pause.

DeBlasio a fait début de soirée pour les Knights avec son touché de 5 verges avec 5:41 à jouer au troisième quart, ce qui a imposé la règle du chronomètre.

« De toute évidence, cette équipe est extrêmement résiliente », a déclaré DeBlasio. « Nous avons subi trois défaites très difficiles tout en menant au quatrième quart dans tous ces matchs, et chaque semaine, nous rebondissons et nous réunissons en équipe et gagnons la semaine suivante. »

Kaneland (4-3) se bat pour les séries éliminatoires, même s’il a perdu trois matchs par seulement 17 points. Il reste aux Chevaliers Woodstock Nord et LaSalle-Pérou. Marengo se bat également vraiment pour les séries éliminatoires, et Sandwich et Plano restent sur son calendrier.

« Nous essayons simplement de continuer à nous battre », a déclaré Mauthe. « Nous n’abandonnerons pas, quoi qu’il arrive. Nous allons tout donner dans tous les matchs. Nous allons simplement continuer à nous battre.

Visiblement prêts à rouler dès le départ, les joueurs avaient l’avantage de savoir qu’ils partaient à l’heure, ce qui n’arrive pas toujours. Il y avait une bonne raison pour ce vendredi, qui n’était pas bonne pour Marengo.

« Je pense que nous avions 17 enfants », a déclaré Forsythe. « C’est pourquoi il n’y a pas eu d’enquête préliminaire. [game].»