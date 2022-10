Kaneland met tout cela ensemble dans une victoire convaincante sur Marengo – Shaw Local

MARENGO – Kaneland avait une très bonne idée de ce à quoi ressemblerait son équipe si elle réunissait les trois phases du jeu.

Le 7 octobre à Marengo, les Knights ont tout vu ensemble alors qu’ils présentaient une attaque équilibrée, un effort défensif avare et une étincelle de leurs équipes spéciales dans une victoire croisée 44-3 Kishwaukee River / Interstate 8.

Les Chevaliers n’ont pas perdu de temps à mettre des points au tableau.

Lors de leur premier jeu de mêlée, le porteur de ballon Chris Ruchaj a pris le relais, a interrompu la course vers la ligne de touche et a parcouru 73 verges pour donner aux Knights une avance rapide de 7-0. Lors de leur prochaine possession, Ruchaj a de nouveau répondu à l’appel, terminant un entraînement de cinq jeux avec une course de touché de 20 verges.

“Nous avons vraiment mis l’accent sur le fait de sortir au premier quart et de commencer rapidement”, a déclaré Ruchaj. “Notre ligne offensive s’est améliorée à chaque match et en tant qu’offensive, nous continuerons à nous améliorer chaque semaine.”

Le quart-arrière des Knights Troyer Carlson a connu une solide première mi-temps. Carlson a frappé le receveur large Aric Johnson dans la foulée dans la zone des buts pour une passe de touché de 39 verges, puis s’est connecté avec Dominick DeBlasio pour une passe de touché de 13 verges sur la prochaine possession de Kaneland, aidant à donner aux Knights une avance de 37-3 à la mi-temps.

Ruchaj, qui a ajouté un troisième touché au troisième quart, a terminé avec 151 verges en 11 courses. Carlson a réussi 11 passes sur 13 pour 146 verges. Johnson a mené les Knights en réception avec 80 verges sur cinq attrapés.

«Nous nous sentons vraiment bien là où nous en sommes en ce moment en attaque. Notre objectif est de nous améliorer chaque semaine et nous l’avons fait ce soir », a déclaré Carlson.

Les équipes spéciales ont contribué un touché pour Kaneland alors qu’Alexander Panico a renvoyé un botté de dégagement de 53 verges pour un score.

La défensive de Kaneland a été solide du début à la fin. Johnny Spallasso et Sebastian Chavez ont chacun eu une interception, Nicklaus McNamara a eu un sac et les Knights ont limité Marengo à 132 verges au total.

“Nous avons simplifié certaines choses et cela a permis à nos enfants de jouer plus vite ce soir”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Pat Ryan. “Je pense que nous avons très bien joué. Nous avons eu du mal avec certaines choses la semaine dernière, mais il y a eu beaucoup d’améliorations ce soir.

Ce fut une bataille difficile dès le début du match pour Marengo. Josh Holst, le meilleur passeur et rusher des Indiens, a raté le match en raison d’une blessure. Son absence s’est définitivement fait sentir.

« Il est notre attaque, ce n’est un secret pour personne », a déclaré l’entraîneur de Marengo, Paul Forsythe. “Au fur et à mesure qu’il avance, nous y allons, et j’espère que nous récupérerons certains des blessés la semaine prochaine.”

Le porteur de ballon principal Joe Liebrandt a mené Marengo au sol avec 65 verges en 16 courses. Drew Johnson a couru trois fois pour 27 verges. Mason Lampe et David Lopez ont partagé les fonctions de quart-arrière en l’absence de Holst. Lopez était 5 sur 9 en passant pour 43 verges.

Le botteur de Marengo Alten Bergbreiter a lancé un placement de 22 verges.

“J’aurais aimé que nous soyons sortis avec un peu plus d’intensité, mais nos gars ne manquent jamais d’efforts et nous apprenons à surmonter l’adversité”, a déclaré Forsythe.