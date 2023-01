Kaneland High School travaillant pour créer STEM MakerSpace au camp Girl Scout – Shaw Local

Kaneland High School junior Kaitlin Liu de Sugar Grove travaille avec Charlie Qualls, responsable du programme immobilier pour Girl Scouts of Northern Illinois, au Tech Camp GSNI MakerSpace au Camp Dean à Big Rock qui comprendra la robotique, des imprimantes 3D, des brodeuses, des découpeuses laser, ordinateurs portables, codage, Snap Circuits, fusées et plus encore. Kailtin est une éclaireuse ambassadrice de la troupe 1177. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Kaitlin Liu, junior au lycée de Kaneland, a une expérience directe de ce que c’est que d’être la fille parmi les garçons en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.

Elle sait également à quel point il est difficile de prospérer dans ces domaines en raison du manque de MakerSpaces, qui sont des espaces de travail collaboratifs dotés d’équipements que la plupart n’ont pas à la maison.

Reconnaissant la nécessité d’un MakerSpace pour les éclaireuses du nord de l’Illinois afin d’offrir de meilleures opportunités STEM à ses pairs, la résidente de Sugar Grove crée le Tech Camp GSNI en construisant un MakerSpace de haute technologie au Camp Dean à Big Rock qui mettra en vedette la robotique, 3D imprimantes, brodeuses, découpeuses laser, ordinateurs portables, codage, Snap Circuits, fusées et plus encore.

“J’ai eu cette idée après avoir visité la bibliothèque publique d’Aurora Santori, mais c’était comme deux ans après, donc ce n’était pas comme si j’étais venu ici et que j’avais dit” Oh, je devrais créer mon propre MakerSpace “, mais c’était comme tous les facteurs qui ont conduit à la décision de créer un MakerSpace », a-t-elle déclaré. “Le fait que je sois membre du conseil d’administration de GSNI m’a vraiment aidé à trouver l’idée parce que c’est une si grande idée.”

Liu a d’abord cherché un MakerSpace lorsqu’elle tentait de construire un robot qui pouvait entrer dans l’eau mais qui n’avait pas les pièces dont elle avait besoin dans son kit de robotique LEGO.

Non seulement elle a pu fabriquer des hélices sur l’imprimante 3D du MakerSpace de la bibliothèque publique d’Aurora Santori, mais le robot auquel elles étaient attachées a aidé son équipe à remporter le championnat national des États-Unis à l’Olympiade mondiale des robots. Finalement, son robot l’a menée à la finale internationale en Europe.

“J’ai vu ce que j’ai pu faire avec la robotique en construisant mes propres trucs, donc ce projet est définitivement très personnel pour moi”, a-t-elle déclaré. «Je veux juste aider à inspirer d’autres filles parce que je sais qu’au moins en 2019, c’était assez difficile pour moi d’être dans STEM parce que cette équipe de robotique dans laquelle je faisais partie avec une de mes autres amies, qui était une fille, mais quelques années Avant cela, j’étais dans une équipe de robotique avec tous les scouts et je sais que c’était assez difficile pour moi.

Même si elle est inspirée par les STEM, Liu est ravie de savoir que d’autres pourront poursuivre une passion similaire grâce à son leadership et à son dévouement pour en faire une réalité.

“Tout le monde m’a toujours dit que je suis très empathique et je me vois toujours dans une partie de tout le monde”, a-t-elle déclaré. “J’aime comprendre leurs problèmes et les ressentir moi-même, donc je sais que si je fais face à quelque chose, je peux aider quelqu’un d’autre à faire face à quelque chose. Si quelqu’un se sent intimidé par STEM, je peux l’aider.

Elle sait qu’elle crée des opportunités pour que les filles comme elle n’aient pas à poursuivre seules des intérêts similaires.

“Sans le soutien d’autres filles, nous n’avons personne sur qui nous appuyer”, a-t-elle déclaré. “Sans modèles de rôle dans les STEM que nous connaissons personnellement, nous n’avons personne à admirer. Sans encouragement supplémentaire pour prospérer dans les domaines de l’ingénierie et de la technologie, les filles passent à côté de carrières enrichissantes plus tard dans la vie où leurs voix peuvent être entendues.

Liu a suggéré son idée d’un MakerSpace au conseil d’administration de GSNI et à sa PDG Fiona Cummings sans se rendre compte que son idée deviendrait son projet Girl Scout Gold Award. C’est la plus haute récompense qu’une éclaireuse puisse mériter.

“Lorsque j’ai proposé l’idée pour la première fois, je n’avais pas l’intention d’en faire un projet Gold Award, mais lorsque j’ai commencé à travailler dessus et que j’ai réalisé que j’y travaillais beaucoup, j’ai pensé que je pourrais peut-être proposer ceci en tant que Gold Award », a-t-elle déclaré. “J’ai fait ma proposition et je suis allé au comité du Gold Award et ils l’ont approuvé et c’est devenu de plus en plus gros, puis avec mes relations avec le conseil d’administration, ils m’ont aidé à demander des subventions, ce qui a été une très grande expérience d’apprentissage pour moi .”

Il en résulta de grosses récompenses. GSNI a reçu des subventions de 20 000 $ de la Community Foundation of the Fox River Valley et du Kane County Riverboard Fund Project. De plus, le SciTech Hands On Museum a fait don d’équipements et de mobilier d’une valeur de 10 000 $ pour le MakerSpace.

“Pendant mon mandat [with GSNI] Je n’ai jamais vu une fille faire un [Gold] Award avec ce type de collecte de fonds, qui a été extraordinaire », a déclaré Vicki Jacobson, directrice de la philanthropie de GSNI. «Elle a fait tout le travail sur les pièces de subvention. Évidemment, il y avait des domaines que je devais remplir avec des informations qu’elle n’avait pas, mais elle a écrit le récit, expliquant pourquoi c’était important, à quoi cela ressemblerait et toute la logistique.

Et elle a continué à impressionner ceux qui, comme Jacobson, l’ont aidée dans ses efforts.

“J’ai vraiment été impressionné par les détails qu’elle a décrits dans sa vision”, a déclaré Jacobson. “C’est très inhabituel pour une fille de son âge de penser à toutes ces choses et de les mettre toutes ensemble.”

C’est Mark Twain qui a dit: “Trouvez un travail que vous aimez faire et vous n’aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie.” Liu a découvert quelque chose dans STEM qu’elle apprécie tout en étant une pionnière pour ses pairs.

“Je pense que mon intérêt pour les STEM a définitivement évolué grâce à ce projet”, a-t-elle déclaré. “Je me souviens que c’était juste un passe-temps pour ma robotique et tout ça, mais maintenant je réalise que c’est quelque chose qui m’intéresse. L’anglais n’est pas quelque chose qui m’intéresse et ça ne me rend pas heureux comme ça me rend . Je suis passionné par cela et je pourrais certainement me voir faire des STEM à l’avenir ou des choses liées aux STEM à cause de cela et des connexions, des interactions et des expériences que j’ai eues. »

Des améliorations sont en cours au Camp Dean et Liu espère que le MakerSpace sera opérationnel au printemps.

“Je pense que l’objectif est de le terminer fin mars ou début avril”, a-t-elle déclaré. « Et puis ça peut prendre un peu de temps pour trouver les animateurs ou les personnes qui vont animer l’espace. Je veux que cela soit fait pour les camps d’été et autres, car c’est à ce moment-là qu’ils obtiennent le plus de traction.