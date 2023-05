Kaneland expulse un étudiant par mesure disciplinaire, mais les responsables du district se moquent de la raison – Shaw Local

La commission scolaire de Kaneland a voté à l’unanimité pour expulser un élève pendant deux ans à compter du jeudi 18 mai jusqu’au 18 mai 2025. L’élève, identifié uniquement par son numéro d’identification de district, fréquentera une école régionale alternative.

Le conseil s’est réuni pour une réunion spéciale mercredi, où une décision rapide a été prise sur une conséquence immédiate pour les étudiants.

Le surintendant de Kaneland, Todd Leden, n’a pas voulu discuter de la raison de l’expulsion, affirmant seulement que l’affaire découlait d’une «question de discipline étudiante».

On ne savait pas non plus à quelle école l’élève était scolarisé.

« L’étudiant sera déplacé de manière appropriée en fonction des prochaines étapes que nous prendrons », a déclaré Leden.

Le conseil a voté 6-0 pour expulser l’étudiant. Le membre du conseil d’administration Ryan Kleisner s’est représenté par téléphone à haut-parleur tandis que le membre Aaron Lawler était absent.

La décision a été prise lors de la partie séance publique de la réunion après environ une heure de séance exécutive à huis clos.

Le président du conseil d’administration, Addam Gonzales, n’a pas voulu dire mercredi pourquoi l’action du conseil était appropriée.

« Je n’ai aucun commentaire sur la situation, car c’est une question de discipline étudiante », a déclaré Gonzales. « Je préfère ne pas élaborer à ce stade. »

L’expulsion fait suite à un incendie le 3 mai qui s’est déclaré dans une salle de bain du lycée Kaneland, qui a provoqué l’évacuation d’un bâtiment et entraîné l’annulation de cours pour la journée. Il n’était pas clair si l’expulsion était liée à la feu.Non un a été grièvement blessé dans l’incendie, mais un agent de ressources scolaires et un autre membre du personnel ont été traités pour inhalation de fumée.

« Ce n’est pas ce pour quoi vous voulez être connu », a déclaré le vice-président du conseil d’administration, Bob Mankivsky.

Malgré l’attention des médias et les étudiants, les familles et le personnel touchés, il n’y a eu aucun commentaire public lors de la réunion de mercredi. Le seul public était composé de deux employés du district, dont le directeur de l’école secondaire de Kaneland, James Horne.

L’administration de Kaneland avait envoyé une lettre aux parents et aux familles après l’incendie, indiquant qu’il s’agissait d’un « petit incendie » intentionnellement allumé.