Kaneland et DeKalb s’entraînent ensemble pour rendre le camp “un peu plus animé” – Shaw Local

DeKALB – Après un certain temps, les entraînements de football d’été peuvent devenir monotones face aux mêmes coéquipiers jour après jour.

Et les 7 contre 7, tout en offrant un ennemi différent, ne comportent généralement que des joueurs de compétences offensives.

DeKalb et Kaneland se sont rencontrés jeudi dans le cadre d’un entraînement conjoint, donnant aux alignements complets des deux équipes la chance de travailler contre différents visages.

“C’est un peu comme une journée de camp normale, mais contre quelqu’un d’autre”, a déclaré l’entraîneur de DeKalb, Derek Schneeman. «Parfois, cela devient si monotone pendant l’été, vous vous frappez constamment et vous vous affrontez, c’est bien d’avoir quelqu’un d’autre ici. Ça rend le camp un peu plus vivant.

Il s’agit du premier de deux entraînements conjoints pour les Knights, qui se rendront à Burlington Central la semaine prochaine. Les Barbs auront des entraînements conjoints contre Hononegah, East Moline et Durand-Pecatonica au cours des deux prochaines semaines alors que les entraînements d’été se terminent le 28 juillet.

Les entraînements d’automne reprennent le 8 août avant le début de la saison le 26 août.

“Nous en avons marre de jouer nous-mêmes”, a déclaré le quart-arrière de DeKalb Adrien McVicar. “Cela va nous faire des blessés. Mais ça faisait du bien de voir ces gens venir s’entraîner avec nous et frapper.

McVicar a déclaré que l’atmosphère était sensiblement différente et plus énergique que le tournoi standard 7 contre 7.

“Il y a définitivement plus d’énergie parce que toute l’équipe est ensemble”, a déclaré McVicar. “Il n’y a vraiment pas beaucoup d’énergie à 7 contre 7 à part les autres équipes qui sont simplement là. Ça fait du bien que toute l’équipe vous encourage pendant que vous faites votre travail.

Johnny Spallasso de Kaneland (à gauche) rompt une passe destinée à Xavier Dandridge de DeKalb lors d'un entraînement conjoint le jeudi 14 juillet 2022 au lycée DeKalb.

Étant donné qu’il s’agit d’équipes complètes dans les pads, Schneeman a déclaré que cela éliminait les aspects les plus irréalistes d’un 7 contre 7.

“Vous venez de découvrir ce que vous avez”, a déclaré Schneeman. “Tout le monde peut bien paraître en short et nous sommes ici en train de courir partout. Mais quand vous êtes réellement ici en compétition contre quelqu’un d’autre, vous découvrez ce que vous avez. Et ils exposent les choses dont ils ont besoin pour s’améliorer. Et en fin de compte, c’est ce que nous essayons de faire. On essaie de s’améliorer. »

L’entraînement entre les anciens rivaux de la conférence a duré deux heures jeudi matin, avec des exercices d’équipe, des exercices 7 contre 7 et des exercices en ligne.

“Lorsque vous vous affrontez tout le temps, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Pat Ryan. « Cela nous donne une chance de voir où nous en sommes en tant qu’équipe, surtout pour les joueurs de ligne. En été, nous faisons tous ces trucs 7 contre 7, c’est pour les gars de compétence. Les monteurs de lignes ne reçoivent pas beaucoup de travail. C’était bon pour les monteurs de lignes.

Le demi défensif de Kaneland, Alex Panico, a déclaré qu’un entraînement conjoint est beaucoup plus utile comme outil de mesure qu’une journée de camp d’été typique.

“Nous aimons ça parce que s’entraîner contre votre propre équipe, vous commencez à comprendre leurs mouvements et à mieux les défendre”, a déclaré Panico. « Ensuite, vous venez ici et voyez que le travail acharné que nous faisons chaque jour porte ses fruits. C’est ce que nous voyons dans le 7 contre 7 et les camps conjoints.