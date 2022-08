Kaneland D-302 organise des séances d’engagement communautaire pour aborder les mises à niveau proposées des installations – Shaw Local

Le district scolaire 302 de Kaneland a organisé une réunion virtuelle pour la communauté le 27 juillet afin d’aider à déterminer sa voie pour atténuer les problèmes d’installation qui affligent les écoles du district.

Des séances en personne ont eu lieu les 21 et 23 juillet à la bibliothèque de l’école secondaire Kaneland. Environ 25 membres de la communauté ont assisté à ces réunions. Une cinquantaine de personnes ont participé à la réunion virtuelle. De plus, un sondage téléphonique a été utilisé pour recueillir des commentaires sur les mises à niveau des installations.

Les participants aux séances d’engagement communautaire ont été invités à classer 10 projets individuels potentiels ainsi que les niveaux de financement possibles dans un bref sondage en ligne. Les données seront analysées et partagées lors de la réunion du conseil scolaire le 8 août.

“Nous aurons une enquête scientifique qui sera modélisée et pondérée en fonction de la démographie du district scolaire”, a déclaré Ed Sullivan d’EOSullivan Consulting, la société de recrutement engagée pour travailler avec le district. « En faisant une enquête scientifique, nous ne voudrions pas simplement appeler les parents ou les élèves, car les données seraient bien trop faussées pour vraiment obtenir une analyse scientifique qui serait compétente à tous les niveaux. Notre marge d’erreur sera certainement inférieure à cinq, comme vous le feriez pour tout type d’enquête ou de type de question de sondage.

Kaneland a des besoins en capital supérieurs à 19 millions de dollars au cours des cinq prochaines années, mais ne dispose que d’un budget annuel disponible de 800 000 à 1,2 million de dollars pour de telles dépenses. Comme l’a indiqué la présentation, sans aucune autre option financière pour poursuivre ces ajouts, rénovations et réparations, les étudiants et le personnel continueront de souffrir.

Les projets individuels comprennent des environnements d’apprentissage modernes (coût estimé de 11,3 millions de dollars), des ressources et des soutiens pour les étudiants (2,6 millions de dollars), le Fox Valley Career Center (15,3 millions de dollars), l’Académie d’apprentissage personnalisé IgKnight (2,8 millions de dollars), des espaces collaboratifs (6,2 millions de dollars), des infrastructures et mécaniques (11,8 millions de dollars), des installations sportives améliorées (16 millions de dollars), un nouveau complexe sportif (48,2 millions de dollars), une réorganisation du campus (4,1 millions de dollars) et une nouvelle entrée au lycée (4 millions de dollars).

Kaneland High School est à peu près la même qu’à l’époque où le prix de l’essence était de 30 cents le gallon. Julia-Ann Fuchs, surintendante associée de Kaneland, a déclaré que la chaudière du lycée est d’origine dans le bâtiment, et que les espaces limités et obsolètes ont forcé les étudiants et le personnel à utiliser les couloirs comme espaces de travail collaboratifs et d’entraînement et d’exercice pour les cours d’éducation physique et les pratiques sportives.

“Notre lycée, qui devrait être notre école principale, a plutôt été mis au défi par des installations obsolètes”, a déclaré Fuchs. “Certaines de nos salles de classe au lycée fonctionnent toujours comme elles l’étaient il y a plus de 60 ans.”

L’enquête a également demandé aux membres de la communauté de classer les trois niveaux de financement, en choisissant entre le montant de financement le plus bas d’environ 31,9 millions de dollars, ce qui permettrait certaines améliorations ; un niveau moyen d’environ 74,1 millions de dollars, qui permettrait de nombreuses améliorations; et le niveau de financement le plus élevé, qui permettrait de mener à bien les 10 projets.

L’impact fiscal moyen approximatif pour les membres de la communauté basé sur une maison de 280 000 $ varierait par an entre 149 $, 349 $ et 583 $ selon les trois choix de niveau de financement.