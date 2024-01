Kane Wommack du sud de l’Alabama se rend en Alabama en tant que coordinateur défensif

L’entraîneur-chef de football du sud de l’Alabama, Kane Wommack, a informé les membres de son équipe d’entraîneurs qu’il partait pour devenir coordinateur défensif en Alabama, a confirmé AL.com par l’intermédiaire de sources.

Les Jaguars ont prévu une réunion d’équipe mardi matin, date à laquelle il devrait informer les joueurs de son départ.

Wommack, 36 ans, retrouvera à Tuscaloosa le nouvel entraîneur-chef de Crimson Tide, Kalen DeBoer, l’un de ses amis les plus proches en tant qu’entraîneur. Les deux ont travaillé ensemble en 2019 à Indiana, lorsque DeBoer était coordinateur offensif et Wommack était coordinateur défensif, et ont maintenu une relation étroite au fil des ans.

Wommack quitte le sud de l’Alabama après une fiche de 22-16 en trois saisons, dont 17-9 les deux dernières années. Les Jaguars sont allés 10-3 en 2022 pour établir un record de victoires dans le programme, puis 7-6 avec la toute première victoire de l’école en bol en 2023.

Fils du coordinateur défensif de longue date du football universitaire Dave Wommack (Arkansas, Southern Miss, Ole Miss, Georgia Tech), Kane Wommack a joué au football en Arkansas et Southern Miss à la fin des années 2000. Il a également été coordinateur défensif dans l’Est de l’Illinois (2014-15) et dans le Sud de l’Alabama (2016-17) et a été assistant diplômé défensif sous Hugh Freeze à Ole Miss en 2012-13.

Wommack était coordinateur défensif d’une équipe de l’Indiana 2020 qui figurait parmi les leaders nationaux en matière de plats à emporter et de défense au troisième essai. Il a été finaliste cette saison-là pour le Broyles Award en tant que meilleur entraîneur adjoint du pays (le coordinateur offensif de l’Alabama, Steve Sarkisian, maintenant entraîneur-chef du Texas, a remporté le prix).

Sous la direction de Wommack et du coordinateur défensif Corey Batoon, le sud de l’Alabama a mis sur le terrain certaines des meilleures défenses du Groupe des 5 après son 4-2-5 au cours des trois dernières années. En 2023, les Jaguars ont terminé 15e au pays en défense totale (313,2 yards par match), à égalité au 26e rang en défense marquante (21 points par match), 27e en défense contre le troisième essai (34,1 %), 23e en défense marquant la zone rouge. (77,4 %) et 18e en taux d’arrêt (71,3 %) — le pourcentage de drives adverses qui se terminent par des bottés de dégagement, des revirements ou des revirements sur des downs.

Wommack gagne un peu plus de 800 000 $ par an dans le sud de l’Alabama dans le cadre d’un contrat qui s’étend sur la saison 2028. On s’attend à ce qu’Alabama fasse plus que doubler son salaire.

Wommack n’est pas le premier entraîneur-chef du G5/FCS à devenir coordinateur ou entraîneur de poste dans une école Power 5 ces dernières années. Sean Lewis a quitté Kent State en 2023 pour devenir coordinateur offensif au Colorado (et est maintenant entraîneur-chef de l’État de San Diego), tandis que Matt Entz de l’État du Dakota du Nord a récemment été embauché comme entraîneur des secondeurs et entraîneur-chef adjoint pour la défense de Southern Cal.

Quant à savoir qui pourrait remplacer Wommack dans le sud de l’Alabama, les spéculations immédiates se tourneraient vers le coordinateur offensif, le major Applewhite, ancien entraîneur-chef de Houston qui a travaillé deux fois pour Nick Saban en Alabama. L’entraîneur des cornerbacks des Jaguars, Jay Hopson, est également un ancien entraîneur-chef de Southern Miss.