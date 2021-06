Kane Williamson serrant Virat Kohli dans ses bras après la passionnante victoire finale du WTC est une photo virale qui mérite d’être encadrée

L’admiration et le respect que Virat Kohli et Kane Williamson ont l’un pour l’autre ont été largement documentés au fil des ans. La même chose a été observée le dernier jour de la rencontre du Championnat du monde d’essai après que la Nouvelle-Zélande a battu l’Inde dans la finale battue par la pluie, mais passionnante par 8 guichets. Le skipper Williamson, qui a mené les Kiwis de l’avant dans la poursuite de 139 points avec Ross Taylor faisant des dégâts de l’autre côté, a été embrassé par le capitaine de l’équipe indienne Kohli après la victoire bien méritée. L’instantané des deux capitaines, qui avaient travaillé dur pour atteindre la finale, dans un seul cadre était peut-être l’une des images les plus diffusées sur Internet après que la Nouvelle-Zélande est devenue la meilleure équipe après la bataille de 6 jours.

Two Champs in Single frame🏆🏆 mais aujourd’hui, l’Inde a joué au cricket très laid et les kiwis sont excellents. Hope india fait un retour en force dans d’autres séries et WT20. J’ai toujours l’impression que Williamson est très proche de nos gens. Pas de chance Virat Kohli 💔#WTC2021Final #IndVNz pic.twitter.com/ShDrCp12Nt – Mosam Barot (@BarotMosam) 23 juin 2021

« Tout d’abord, un grand bravo à Kane et à son équipe. Ils ont fait preuve d’une grande régularité et d’un grand cœur, et ont obtenu un résultat en trois jours. Ils nous ont mis sous pression tout au long du Test et ont extrêmement bien réussi à gagner. Il était difficile de prendre de l’élan le jour 2, et nous avons très bien réussi avec le ballon dans les premières manches », a déclaré Kohli après la défaite avant d’ajouter : « Ce matin a été la différence où leurs quilleurs ont exécuté leurs plans à la perfection et n’ont pas nous donner des opportunités de marquer. Nous étions 30-40 à court de leur donner une bonne cible. Je ne regrette pas d’avoir annoncé mon XI à l’avance, car vous avez besoin d’un polyvalent dans le côté mais nous avons décidé à l’unanimité que ce sont les meilleurs XI nous pouvons emmener dans le parc. »

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici