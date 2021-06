Kane Williamson : le capitaine néo-zélandais doute d’une blessure pour le deuxième test contre l’Angleterre à Edgbaston | Nouvelles de cricket

Kane Williamson a été troublé par une blessure au coude gauche qui pourrait l’empêcher de disputer le deuxième test contre l’Angleterre

Le capitaine néo-zélandais Kane Williamson a émergé comme un doute sur les blessures pour le deuxième test de jeudi contre l’Angleterre à Edgbaston.

Williamson, le numéro un mondial des batteurs de test, gère un problème de tendon au coude gauche depuis plusieurs mois, mais était apte à mener son équipe lors du match nul à Lord’s la semaine dernière.

Mais il ressent toujours de la douleur et, avec la finale du Championnat du monde d’essai contre l’Inde plus tard ce mois-ci, la priorité absolue des Black Caps, il pourrait se reposer pour que le décideur d’Edgbaston s’assure qu’aucun autre dommage n’est subi.

Mise à jour de Gary Stead, Birmingham : – Les quilleurs Pace de Lord’s ne joueront pas tous au 2e test

– Trent Boult disponible et susceptible de revenir

– Mitch Santner exclu avec son index gauche coupé

– La blessure au coude gauche de Kane Williamson est surveillée et une décision sera prise demain#ENGvNZ pic.twitter.com/2o46zoXWqw – CAPS NOIRES (@CAPS NOIRES) 8 juin 2021

L’entraîneur-chef Gary Stead a expliqué: « Son coude le gêne encore un peu. Il a eu un peu plus de traitement à ce sujet et nous voulons juste nous assurer que la meilleure chose pour lui est de jouer ce match plutôt que de prendre un peu plus de temps pour être prêt et s’entraîner comme il a besoin de s’entraîner. »

2:39 Kane Williamson dit que c’était une performance incroyable de Devon Conway alors que l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont tiré le premier test à Lord’s Kane Williamson dit que c’était une performance incroyable de Devon Conway alors que l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont tiré le premier test à Lord’s

Will Young, qui a récemment marqué des siècles consécutifs lors d’un séjour à l’étranger avec Durham, où il a acquis une expérience précieuse dans les conditions anglaises, est le remplaçant le plus probable.

Il y aura au moins un autre changement forcé, avec le fileur Mitchell Santner avec une main coupée et le paceman Trent Boult devrait jouer après son arrivée tardive dans le pays.

Le gaucher devait à l’origine manquer la série anglaise à la suite d’une pause après l’IPL, mais s’est avéré en assez bon état pour forcer une refonte.

Le sertisseur néo-zélandais au bras gauche Trent Boult pourrait faire un retour sur le côté pour le deuxième test à Edgbaston

Une nouvelle rotation de l’attaque de couture de Tim Southee, Kyle Jamieson et Neil Wagner semble également probable.

« Ils se sont tous plutôt bien débrouillés, mais cela ne veut pas dire qu’ils joueront le prochain match », a déclaré Stead.

« Quelque chose que nous cherchons à faire en vue de la finale est de nous assurer que ces quilleurs clés sont frais, prêts à partir et prêts pour cette première balle du match contre l’Inde.

« Nous discutons certainement avec les gars de ce qui est le mieux pour eux. Trent est de retour et disponible pour être sélectionné et il est fort probable que nous le jouerons dans ce match.

« La meilleure chose pour Trent est de sortir, de prendre le ballon des Dukes en main et de nous montrer de quoi il est capable. »

Regardez le premier jour du deuxième test entre l’Angleterre et la Nouvelle-Zélande, à Edgbaston, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h jeudi.