Kane vire les Spurs, la victoire de West Ham met la pression sur Gerrard

Londres (AFP) – Le doublé de Harry Kane a valu à Nottingham Forest une victoire 2-0 qui a propulsé Tottenham à la troisième place de la Premier League, tandis que le patron d’Aston Villa, Steven Gerrard, est sous une pression intense après une défaite 1-0 contre West Ham dimanche.

L’équipe d’Antonio Conte a fait un début de campagne encourageant. Kane s’est assuré qu’ils maintenaient cet élan au City Ground.

Le capitaine anglais a donné l’avantage à Tottenham avec une finition clinique après avoir récupéré la passe de Dejan Kulusevski juste à l’extérieur de la zone forestière à la cinquième minute.

C’était le 200e but de Kane en championnat, y compris sa carrière à Tottenham et ses périodes de prêt à Millwall, Leicester et Leyton Orient.

Kane a perdu une chance d’augmenter l’avance de Tottenham 11 minutes après la mi-temps lorsque Steve Cook a manipulé le centre d’Ivan Perisic.

Dean Henderson a sauvé le penalty de Kane alors qu’il manquait la place de la ligue pour la première fois depuis 2018.

Kane a fait amende honorable avec son quatrième but cette saison à la 81e minute.

Richarlison a récupéré le ballon et a traversé pour que l’attaquant se dirige vers le filet vide.

Avec trois victoires en quatre matchs, Tottenham est à égalité de points avec Manchester City, deuxième, et à deux points du leader Arsenal alors que les deux rivaux du nord de Londres ont donné le ton tôt.

West Ham est arrivé à Villa Park en bas du tableau après avoir perdu ses trois premiers matchs sans marquer.

Le but de Pablo Fornals à la fin de la seconde période a mis fin à l’attente de West Ham pour sortir de la marque alors qu’ils sortaient de la zone de relégation.

Le tir de Fornals a été dévié par le défenseur de la Villa Ezri Konsa et a dépassé le gardien Emiliano Martinez pour sortir de l’impasse à 15 minutes de la fin.

Les Hammers, battus par Manchester City, Nottingham Forest et Brighton, sont désormais à égalité de points avec Villa, qui a perdu trois de ses quatre premiers matches.

Le dernier revers de Villa ne fera qu’ajouter à l’examen minutieux de Gerrard au milieu des discussions sur les troubles dans les vestiaires avec l’ancien milieu de terrain de Liverpool et d’Angleterre.

Une victoire au deuxième tour de la Coupe de la Ligue en milieu de semaine au troisième niveau de Bolton avait donné à Gerrard un peu de répit.

Mais les fans de Villa sont de plus en plus agités avec Gerrard, qui a du mal à avoir un impact durable depuis qu’il a quitté les Rangers pour succéder à Dean Smith la saison dernière.

« J’ai deux oreilles et j’entends beaucoup de choses. J’ai entendu la frustration des fans et la dernière fois que j’ai vérifié, mes oreilles fonctionnaient toujours, alors oui, je capte tout », a déclaré Gerrard.

« J’ai été dans le jeu assez longtemps. Si vous perdez trois matchs sur quatre, ce n’est pas le début que les supporters voulaient et certainement pas le début que je voulais, donc bien sûr je comprends.

“Nous partageons certainement la frustration de nos supporters et il n’y a personne de plus frustré que moi.”

– ‘Essayez de faire les choses correctement’ –

Avec des matchs contre les leaders de la Premier League Arsenal et les champions Manchester City qui se profilent comme leurs deux prochains matches, Villa pourrait être plus en difficulté début septembre.

« La seule chose que nous pouvons faire maintenant est d’agir et d’essayer d’y remédier. Je suis tout à fait pour que cela se produise et mon personnel le fait, mais cela doit également venir des joueurs », a déclaré Gerrard.

Le patron de West Ham, David Moyes, a ajouté: “La performance n’était vraiment pas la chose la plus importante aujourd’hui, le résultat l’était.”

À Molineux, le milieu de terrain des Wolves Ruben Neves a donné l’avantage à son équipe sept minutes avant la mi-temps en décochant une superbe frappe dans le coin inférieur à 25 mètres.

Mais Allan Saint-Maximin a égalé le but de Neves en réussissant un brillant égaliseur de volée de 20 mètres dans le temps d’arrêt pour sauver un match nul 1-1.

Newcastle est septième après un départ sans défaite qui s’est prolongé à quatre matches, une séquence qui comprend trois nuls successifs.

Les deuxièmes loups restent sans victoire en championnat après deux nuls et deux défaites.