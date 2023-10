Kane va former une équipe de football semi-professionnelle – Shaw Local

Les fans de football du comté de Kane auront bientôt une équipe semi-professionnelle à domicile dans laquelle s’appuyer, le River Light FC.

Le Ligue unie de football a annoncé le 3 octobre que le premier club de football pré-professionnel du comté de Kane, le River Light FC, rejoindrait les ligues USL2 et USLW à partir de la saison 2024.

River Light FC appartient aux partenaires Chad Swieca, Heather Bickerton et Charlie Latshaw III. Le club comptera deux équipes U23, une masculine (USL2) et une féminine (USLW).

Latshaw sera le directeur sportif et entraîneur-chef de l’équipe. Bickerton est le directeur général du club et Swieca est le président du club.

Le front office et le personnel d’entraîneurs apportent une riche expérience dans l’écosystème USL, indique le communiqué.

« Nous sommes très heureux d’accueillir le River Light FC en 2024 », a déclaré Joel Nash, vice-président senior des propriétés pré-professionnelles de l’USL. communiqué de presse. « Nous avons vu la saison dernière que le Midwest regorge de talents, et nous avons hâte de voir le River Light FC exploiter cela et développer ces joueurs. »

Les propriétaires du RLFC s’attendent à attirer des joueurs des collèges, des universités et des lycées de l’Illinois et du Wisconsin. Le club s’adressera aux athlètes souhaitant jouer professionnellement.

Le club finalise actuellement un contrat pour un terrain dans le comté de Kane, qui devrait être annoncé la semaine prochaine.

Les essais ouverts devraient commencer en novembre et se poursuivre jusqu’en décembre. Le club finalisera ses effectifs et calendriers début 2024, commencera les entraînements en mars et débutera sa première saison en mai.

« Nous sommes ravis de rejoindre les principales ligues de football pré-professionnelles aux États-Unis », a déclaré Latshaw dans le communiqué. « Notre intention est de fournir le meilleur environnement au niveau tant aux joueurs qu’aux fans de Chicagoland. Nous espérons être compétitifs dès le premier jour et avons hâte de mettre en valeur le talent que nous avons dans cette communauté.

Swieca a déclaré que l’objectif du club est de créer une équipe compétitive qui favorise la croissance des joueurs et donne aux jeunes footballeurs de la région une équipe à admirer. Ils prévoient également d’héberger des camps et des clubs pour les jeunes joueurs locaux.

« Depuis mon retour dans le comté de Kane il y a trois ans, j’ai voulu apporter quelque chose dans cette région pour le football », a déclaré Swieca dans le communiqué. « Maintenant que cela se produit enfin, avoir les meilleurs entraîneurs, personnel opérationnel et recruteurs possibles à ce niveau garantit que nous serons compétitifs. Cela va être un club vraiment excitant, et j’espère vraiment que les fans et les habitants du comté de Kane ressentiront notre présence.

Les propriétaires ont déclaré qu’ils cherchaient à créer une équipe ayant des liens étroits avec la communauté et à faire de leurs matchs des événements populaires pour les familles locales.

« Nous voulons construire une culture gagnante, tant sur le terrain qu’en dehors, en représentant notre communauté avec fierté », a déclaré Bickerton dans le communiqué. « Avec un engagement envers l’excellence, nous visons à unir les fans, à inspirer la prochaine génération de joueurs de football et à avoir un impact durable dans la région de Fox Valley. »

