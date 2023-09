Harry Kane a révélé qu’il y avait eu des « discussions entre quelques clubs » lorsqu’on l’a interrogé sur l’intérêt de Manchester United pour l’été, mais il s’est dit « heureux » d’avoir choisi le Bayern Munich.

Kane a quitté Tottenham pour un montant de 100 millions de livres sterling (124 millions de dollars) et affrontera United en Ligue des champions à l’Allianz Arena mercredi.

United n’est jamais allé jusqu’à soumissionner pour le capitaine anglais – malgré l’intérêt du manager Erik ten Hag – et a plutôt recruté l’attaquant danois Rasmus Højlund, mais Kane a confirmé qu’il y avait un autre intérêt à côté de celui des champions allemands.

« Évidemment, cet été, je sais qu’il y a eu des discussions entre quelques clubs en arrière-plan, mais le Bayern était une équipe qui m’intéressait vraiment et qui m’excitait vraiment, donc il n’y a pas eu beaucoup d’autres discussions », a déclaré Kane lors d’une conférence de presse à Munich mardi.

« Une fois qu’ils sont arrivés, c’était entre eux et Tottenham de parler, et l’accord a été conclu. Je me concentre sur ici, évidemment Manchester United est un grand club, un très grand club aussi, mais j’ai décidé de venir ici et je Je suis vraiment heureux de l’avoir fait. »

Kane pourrait se heurter à son ami et coéquipier anglais Harry Maguire lorsqu’il s’alignera contre United.

Harry Kane a suscité l’intérêt de Manchester United mais a finalement rejoint le Bayern Munich. Sven Hoppe/alliance photo via Getty Images

Maguire a fait l’objet d’un examen plus minutieux après son but contre l’Angleterre contre l’Écosse pendant la trêve internationale, et même si Kane soutient le défenseur, il insiste sur le fait que leur amitié disparaîtra pendant le match.

« J’ai déjà affronté des amis ou des coéquipiers anglais », a ajouté Kane.

« Une fois que vous entrez sur le terrain, votre compétitivité ressort et vous voulez faire de votre mieux pour votre équipe et rien d’autre ne vous vient vraiment à l’esprit.

« Je pense que ‘H’ a fait l’objet d’un examen vraiment inutile. Il a probablement été un peu le bouc émissaire en termes de la façon dont l’équipe a vécu ces derniers temps. C’est un très bon ami à moi, c’est un gars formidable, un gars très dur. professionnel en activité. »

United aborde le match à Munich après une série de trois défaites lors de ses quatre derniers matchs. La défaite 3-1 contre Brighton samedi en a fait son pire début de saison en Premier League et le manager du Bayern, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il se sentait désolé pour la pression exercée sur le patron de United, Ten Hag.

« J’ai eu l’impression qu’avec Manchester United, il y avait toujours beaucoup de bruit, beaucoup d’experts sont d’anciens joueurs de Manchester United et vous avez cet héritage de Sir Alex Ferguson qui crée beaucoup de pression, beaucoup d’attentes autour de Manchester United », » a déclaré Tuchel.

« Cela vous dit que vous travaillez dans un grand club, avec de grandes attentes, de grands succès. Nous tous ici au Bayern et mon collègue de Manchester United voulons réaliser les mêmes choses.

« Je ne veux pas dire [United’s poor form] est un avantage pour nous. Il est courant que les petites choses deviennent plus importantes que dans d’autres clubs. Je pense qu’à l’intérieur, je ne peux que supposer qu’ils entraînent un environnement dans lequel les joueurs grandissent et atteignent leur plus haut niveau.

« C’est ce que nous essayons de faire : inculquer des règles et une culture gagnante. Les résultats ne parlent peut-être pas le même langage, mais l’équipe est pleine de qualité et le club a une culture gagnante. Nous ne sous-estimerons jamais cela. »