Kane, Ronaldo, Broja, De Jong, Kounde et plus

Bienvenue à 101Récapitulatif quotidien des principales nouvelles et rumeurs sur les transferts pour le lundi 18 juillet.

Potins

Nottingham Forest a accepté ses sixième et septième signatures estivales avec un double swoop pour la paire de Huddersfield Town Lewis O’Brien et Harry Toffolo [The Telegraph]

West Ham est sur le point de conclure un accord avec Armando Broja sur des conditions personnelles. Chelsea n’a toujours pas indiqué s’il était ouvert à une vente ou à un prêt cet été [Fabrizio Romano]

Les Hammers font pression pour un accord permanent, mais rien n’a encore été décidé [Fabrizio Romano]

Plusieurs clubs de la MLS sont à la recherche d’un prêt pour le jeune d’Arsenal Marcelo Flores cet été [The Secret Scout]

Manchester United continue de souligner que la seule chose qui freine leur transfert à Frenkie de Jong de Barcelone est les 17 millions d’euros de paiements différés que Barcelone doit au Néerlandais. Les clubs ont convenu d’une redevance pouvant atteindre 85 millions d’euros [Manchester Evening News]

Calvin Bassey signera son nouveau contrat avec l’Ajax jusqu’en 2026, les rejoignant dans un contrat de 22 millions d’euros avec les Rangers [Fabrizio Romano]

Barcelone a annoncé la signature de Robert Lewandowski [FC Barcelona]

Le PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a décrit l’attaquant de Tottenham, Harry Kane, comme “un rêve du futur” alors qu’il cherche à renforcer sa ligne de front après le départ de Lewandowski. [Daily Star]

Le défenseur de Séville Jules Kounde préfère un déménagement à Barcelone plutôt que Chelsea et prévoit d’attendre l’équipe espagnole alors même qu’elle cherche à régler ses problèmes de fair-play financier [El Mundo Deportivo]

Paulo Dybala devrait rejoindre l’AS Roma de Jose Mourinho, avec un contrat de trois ans sur la table pour l’Argentin [Fabrizio Romano]

Cristiano Ronaldo a convaincu l’Atletico Madrid de le signer cet été [Diario AS via the Sun]

La star ne rejoindra pas l’ancien club du Sporting Lisbon cet été, qualifiant de “fausses” ces rumeurs [Cristiano Ronaldo on Instagram]

