Kane rejoint Messi, Ronaldo et Neymar dans le club de but international

Harry Kane a franchi une autre référence internationale mardi soir en devenant le premier joueur masculin anglais à atteindre (puis à dépasser) la barre des 60 buts au niveau senior.

L’attaquant de 30 ans a marqué deux fois lors d’une victoire 3-1 contre l’Italie lors d’un match de qualification du Groupe C à Wembley qui a vu les Trois Lions réserver officiellement leur place à l’Euro 2024 l’été prochain.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Après avoir pris du retard sur un but précoce de Gianluca Scamacca, l’Angleterre a égalisé lorsque Kane a frappé sur penalty après 32 minutes pour inscrire son 60e but international. Il a ensuite marqué à nouveau à la 77e minute et a dépassé Sir Bobby Charlton pour devenir le meilleur buteur de tous les temps masculin d’Angleterre à Wembley (avec 24 buts au total au stade national.)

Ainsi, avec 61 buts en 87 matchs, Kane est désormais le 28e joueur masculin à atteindre 60 buts internationaux et le 11e joueur actif à le faire, rejoignant une entreprise très illustre parmi les échelons supérieurs de son métier. Voici les autres joueurs actifs.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Teerasil Dangda (Thaïlande, 64 buts en 126 matchs)

Faisant ses débuts internationaux en 2007, Dangda est depuis lors le capitaine talismanique de la Thaïlande et la principale source de buts. Attaquant profond, le joueur de 35 ans a trouvé le chemin des filets lors des matchs de qualification pour la Coupe d’Asie et la Coupe du Monde de la FIFA. Il compte également plus de buts que tout autre joueur du championnat AFF, avec 25.

Edin Dzeko (Bosnie-Herzégovine, 65 buts en 133 matchs)

🇧🇦 Meilleur buteur de tous les temps de Bosnie-Herzégovine 👏 🥳 Joyeux anniversaire, Edin Džeko 🎈@EdDzeko || #HBD pic.twitter.com/aYS9xkYWUS – UEFA EURO 2024 (@EURO2024) 17 mars 2023

Personne n’a joué plus de fois ni marqué plus de buts pour la Bosnie-Herzégovine que Dzeko, qui figure confortablement en tête des deux listes. L’ancien attaquant de Man City, de la Roma et de l’Inter Milan, qui exerce désormais son métier à Fenerbahce, a également été capitaine de son pays à 62 reprises depuis 2014, ce qui constitue un autre record exemplaire à ajouter à son palmarès.

Luis Suárez (Uruguay, 68 buts en 137 matchs)

¡QUÉ CATÉGORIE ! 🎩​@LuisSuarez9 🇺🇾 nous avons des costumes pour définir toute sa classe et sa tranquillité dans la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆​#VibraElContinente pic.twitter.com/0UOnUFKsK0 – CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) 12 juin 2021

Le style implacable de Suarez a fait de lui le fléau des défenseurs centraux du monde entier depuis ses débuts en 2007. L’attaquant controversé, qui a été suspendu trois fois dans sa carrière pour avoir mordu un adversaire, a participé à trois Coupes du monde et quatre Copa. Amériques, remportant l’édition 2011 avec l’Uruguay (son seul grand honneur international à ce jour.)

Romelu Lukaku (Belgique, 78 buts en 111 matchs)





Buteur prolifique depuis ses débuts en 2010, Lukaku compte 44 buts d’avance sur le peloton sur la liste des meilleurs buteurs de tous les temps en Belgique, Eden Hazard (33 ans), récemment retraité, représentant son plus proche concurrent.

Neymar (Brésil, 79 buts en 128 matchs)





En marquant ses 78e et 79e buts lors de la victoire 5-1 contre la Bolivie le mois dernier en qualifications pour la Coupe du Monde, Neymar a finalement dépassé le grand Pelé (77 buts) pour devenir le nouveau meilleur buteur international masculin du Brésil. Cependant, l’attaquant d’Al Hilal a encore du chemin à parcourir s’il souhaite devenir le meilleur buteur du pays, puisque la prolifique attaquante féminine Marta détient le record de tous les temps avec 115 buts en 171 matchs.

Robert Lewandowski (Pologne, 81 buts en 144 matchs)

L’un des attaquants les plus doués de sa génération, Lewandowski a marqué 548 buts en 732 matchs au niveau national pour des équipes comme le Borussia Dortmund, le Bayern Munich et maintenant Barcelone. Et il le fait également au niveau international puisque le joueur de 35 ans compte un total de 81 buts pour l’équipe nationale polonaise et est devenu leur meilleur buteur de tous les temps en 2017 lorsqu’il a dépassé le précédent record (48 buts) détenu par Wlodzimierz Lubanski.

Ali Mabkhout (Emirats Arabes Unis, 81 buts en 111 matchs)

Ali Mabkhout et Ali Saleh étaient en grande forme au Qatar l’année dernière. ✨ Pourront-ils s’imposer face à l’Australie lors des barrages du quatrième tour de l’AFC demain ? 🏆 @uaefa_ae | @UAEFNT pic.twitter.com/gt68tUYDyZ – Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 6 juin 2022

Mabkhout n’a représenté qu’un seul club depuis 2008, Al Jazira, et est rapidement devenu le meilleur buteur de tous les temps avec 242 buts en 283 matchs. Son record national se reflète au niveau international où le joueur de 33 ans a inscrit 81 buts en 111 matchs pour les Émirats arabes unis.

Sunil Chhetri (Inde, 93 buts en 143 matchs)

1️⃣3️⃣ passes et @chetrisunil11le 93e but de l’Inde 🇮🇳😍 Jhingan ➡️ Mehtab ➡️ Akash ➡️ Suresh ➡️ Nikhil ➡️ Rohit ➡️ Mahesh ➡️ Chhangte ➡️ Chhetri 🥅 Parlez de travail d’équipe. 🤝#MASIND ⚔️ #PestabolaMerdeka2023 🏆 #TigresBleus 🐯 #IndianFootball ⚽ pic.twitter.com/qMATD3vdSb – Équipe indienne de football (@IndianFootball) 14 octobre 2023

Même si son nom n’est peut-être pas immédiatement familier à un public plus large, Chhetri est le quatrième meilleur buteur de toute l’histoire du football international masculin après avoir mené la ligne pour l’Inde depuis ses débuts en 2004. Le vétéran de 39 ans possède un prestigieux 19 ans de carrière internationale avec 11 titres majeurs (dont le Championnat SAFF, l’AFC Challenge Cup, la Nehru Cup) à son actif.

Lionel Messi (Argentine, 106 buts en 178 matchs)

ENCORE MESSI !! Leo a un doublé contre le Pérou. 😤

pic.twitter.com/n1njZ3UfUW – Ligue majeure de football (@MLS) 18 octobre 2023

Non pas que le vainqueur de la Coupe du monde argentine ait besoin d’une introduction, mais il convient de noter que Messi est l’un des trois seuls hommes de l’histoire à avoir atteint un siècle de buts dans le football international et qu’il n’est qu’à trois de surpasser la légende iranienne à la retraite Ali Daei dans tous les domaines. -temps podium.

Messi, 36 ans, a également récemment battu le record de son ami et ancien coéquipier de Barcelone Luis Suarez pour devenir le meilleur buteur de la CONMEBOL lors des éliminatoires de la Coupe du monde avec 31 buts en 63 matchs.

Cristiano Ronaldo (Portugal, 127 buts en 203 matchs)

Personne n’a marqué plus de buts dans l’histoire du football international masculin que Ronaldo, qui en a ajouté quatre de plus à son total ce mois-ci avec des doublés consécutifs lors des victoires du Portugal en qualifications pour l’Euro 2024 contre la Slovaquie et la Bosnie-Herzégovine.

La superstar d’Al Nassr est également récemment devenue le premier joueur masculin à remporter plus de 200 sélections seniors pour son pays.