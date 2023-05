Kane regarde le record de Shearer, n’attrapera pas Greaves et Rowley

Un seul homme se dresse désormais entre Harry Kane et le record de tous les temps en Premier League après que l’attaquant de Tottenham Hotspur a marqué son 209e but de haut niveau lors de la victoire 1-0 de samedi contre Crystal Palace pour dépasser Wayne Rooney à la deuxième place.

Le capitaine anglais Kane, 29 ans, compte toujours 51 buts de retard sur l’ancien skipper des Three Lions, Alan Shearer, qui occupe le sommet de l’échelle depuis près de deux décennies.

Shearer a pris sa retraite en 2006 après avoir marqué 260 buts en 441 matchs de Premier League au cours de son séjour de quatre ans chez Blackburn Rovers, où il a remporté le titre en 1994-95, et une décennie au club natal de Newcastle United.

Shearer a également remporté trois Golden Boots au cours de saisons consécutives de Premier League entre 1994-95 et 1996-97.

L’attaquant de Tottenham Hotspur, Harry Kane, bat régulièrement des records avec ses buts ces jours-ci, mais certains pourraient même être hors de sa portée. Warren Little/Getty Images

En tant que deuxième joueur à franchir la barrière des 200 buts dans l’élite anglaise depuis qu’il est devenu la Premier League en 1992-93, Rooney était le plus proche de renverser Shearer. Mais, bien qu’il soit devenu le meilleur buteur de tous les temps de Manchester United au cours de ses 13 années à Old Trafford, il avait encore 52 buts de retard au moment où il a marqué le dernier but de sa carrière en Premier League lors d’une saison de chant du cygne avec le club d’enfance d’Everton en 2017-18.

Si Kane poursuit sa carrière en Premier League pendant encore quelques saisons, aux Spurs ou ailleurs, cela ne semblerait alors qu’une question de temps avant qu’il ne dépasse Shearer. Mais cela ne le placera pas au sommet du classement des buteurs de la ligue anglaise de football – pas de loin.

Record de Shearer (283 buts)

Alan Shearer détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire de la Premier League à 260. Mike Hewitt/Allsport/Getty Images

Même si Kane égale le record de Shearer en Premier League, le héros des Spurs devra encore ajouter 23 buts supplémentaires en championnat à son décompte pour égaler le record global de Shearer. C’est le nombre de buts marqués par Shearer en 118 matchs pour Southampton dans l’ancienne première division, avant la création de la Premier League en 1992-93.

En tant que tel, le record global de Shearer dans l’élite anglaise s’élève à 283 buts en 559 matchs marqués entre les saisons 1987-88 et 2005-06, après quoi il a été contraint de prendre sa retraite sur blessure à l’âge de 35 ans.

La mauvaise nouvelle pour Kane est que même s’il parvient à marquer les buts supplémentaires nécessaires pour battre les totaux de Premier League et de Première Division de Shearer, il trouvera toujours une montagne à gravir pour devenir le meilleur buteur en anglais. histoire de haut vol.

En effet, le boss final de la quête ardue de Kane pour les surpasser tous se présente sous la forme d’une autre légende de Tottenham – à savoir le regretté et grand Jimmy Greaves.

Record anglais de haut vol (357 buts)

Harry Kane devra marquer près de 150 autres buts de haut niveau pour rattraper son compatriote légende des Spurs Jimmy Greaves (au centre). Allsport Royaume-Uni /Allsport

Bien que Kane ait peut-être dépassé le record de buts de longue date de Greaves pour les Spurs (266 buts en 379 matchs toutes compétitions confondues) pour devenir le meilleur buteur de tous les temps du club en février, le joueur de 29 ans a encore du chemin à parcourir si il souhaite battre le record étonnant de Greaves dans le football anglais dans son ensemble.

Reconnu comme l’un des plus grands buteurs naturels d’Angleterre, Greaves a marqué 357 buts en 516 matchs de championnat lors de séjours avec le trio londonien Chelsea, Spurs et West Ham United entre 1957 et 1971 – plus que tout autre joueur de l’histoire du football anglais de haut vol. .

Pour vous épargner le calcul mental, Kane doit marquer 148 autres buts en championnat pour égaler Greaves à cet égard, ce qui est un exploit, même pour lui.

Record de la ligue anglaise de football (434 buts)

Le record de buts d’Arthur Rowley dure depuis plus d’un demi-siècle et ne sera peut-être jamais battu. Norme du soir/Archives Hulton/Getty Images

Même si Kane bat à nouveau Greaves, il sera sans aucun doute horrifié d’apprendre qu’il ne sera toujours pas l’homme avec le plus de buts en championnat marqués dans le football anglais – et pire encore, ce n’est même pas proche.

S’appuyant sur la poignée de buts en championnat que Kane a marqués au cours de ses années de formation en prêt à Leyton Orient (cinq), Millwall (sept), Norwich City (zéro) et Leicester City (deux), l’attaquant des Spurs ne peut « que » se vanter d’un total actuel total de 223 buts marqués dans les matchs de football de la ligue anglaise.

Cela lui laisse un énorme 211 buts de moins que le record ultime de la ligue de football anglaise détenu par Arthur Rowley, qui a marqué 434 buts en 619 matchs pour West Bromwich Albion (quatre buts), Fulham (27), Leicester (251) et Shrewsbury Town (152). ) au cours d’une carrière absurdement prolifique entre 1946 et 1965 a joué dans les trois premières divisions.

Le puissant attaquant intérieur a terminé sa carrière de joueur en détenant les records du plus grand nombre de buts marqués en championnat en une seule saison à Leicester (44 buts en 1956-57) et à Shrewsbury (38 buts en 1958-59) avant de finalement passer à la direction, d’abord avec les Musaraignes et plus tard à Sheffield United.

Avec Kane sur 223 buts en championnat, la star des Spurs doit encore marquer presque autant d’ici la fin de sa carrière pour battre le record de Rowley. À toi, Harry.