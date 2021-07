Kane Pain alors que l’Angleterre perd la finale aux tirs au but

Le capitaine anglais Harry Kane a admis la défaite de son équipe aux tirs au but lors de la Euro 2020 La finale contre l’Italie dimanche était « le pire sentiment au monde ».

Avec Harry Maguire, Kane a été l’un des deux seuls joueurs anglais à marquer sur place alors que l’Italie a remporté la fusillade 3-2 après un match nul 1-1 après la prolongation à Wembley.

Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont tous raté leurs tirs au but, laissant l’Angleterre regretter une occasion manquée de remporter son premier trophée majeur depuis la Coupe du monde 1966.

« Les pénalités sont le pire sentiment au monde lorsque vous perdez », a déclaré Kane à ITV.

« N’importe qui peut rater un penalty. Les pénalités sont des pénalités. Nous avons suivi un processus. Les garçons ont fait tout ce qu’ils pouvaient, ce n’était tout simplement pas notre soirée. »

Luke Shaw avait donné à l’Angleterre un départ de rêve lorsqu’il a marqué à la deuxième minute.

Mais le but le plus rapide de l’histoire de la finale de l’Euro n’a pas pu inspirer l’Angleterre à la victoire car ils ont progressivement permis à l’Italie de revenir dans le match.

Leonardo Bonucci a égalisé en seconde période, préparant le terrain pour la dernière horreur de penalty de l’Angleterre après des décennies de défaites en tirs de barrage.

L’attaquant de Tottenham Kane a reconnu que l’Angleterre avait fait le jeu de l’Italie en adoptant une approche prudente dans une tentative ratée de conserver son avance.

« Nous jouions contre une très bonne équipe. Nous avons pris un départ parfait. Peut-être tombé un peu trop profondément parfois. Ils avaient beaucoup de ballon », a déclaré Kane.

« Nous avions l’air assez en contrôle, ils n’ont pas créé trop d’occasions. Ils ont obtenu leur percée sur coup de pied arrêté et après cela, c’était 50-50. »

Après avoir atteint leur première finale de Championnat d’Europe dans une course édifiante à leur premier match pour le titre majeur depuis la Coupe du monde de 1966, Kane a insisté sur le fait que l’Angleterre rebondirait après cette défaite atroce.

« On gagne ensemble, on perd ensemble. Nous en tirerons des leçons et grandirons. Ces garçons vont grandir et cela nous donnera plus de motivation pour la Coupe du monde l’année prochaine », a-t-il déclaré.

« Il faut garder la tête haute. Ce fut un tournoi fantastique. »

