Kane ouvert à la sortie de Tottenham, ne forcera pas le transfert – sources

Harry Kane envisagera de quitter Tottenham si le club décide d’accepter des frais de transfert mais ne forcera pas un départ cet été, ont déclaré des sources à ESPN.

Plus tôt ce mois-ci, ESPN a rapporté que Kane n’avait pas l’intention de signer un nouveau contrat avec le club de Premier League.

Selon des sources, les Spurs espéraient éviter l’intérêt du Bayern Munich, du Paris Saint-Germain et de Manchester United en liant Kane à long terme, étant donné qu’il ne lui reste qu’un an sur son contrat de 200 000 £ par semaine.

Cependant, son refus de convenir d’un nouvel accord exerce une nouvelle pression sur les Spurs en raison de leur réticence à laisser Kane, qui aura 30 ans la semaine prochaine, quitter le club.

Le président Daniel Levy évalue Kane à environ 100 millions de livres sterling (128,5 millions de dollars) mais préférerait ne pas perdre son attaquant vedette alors que le nouvel entraîneur-chef Ange Postecoglou commence à travailler au club.

SPURS PREMIER JEUX PREM 13 août Brentford (A) 19 août Manchester United (H) 26 août Bornemouth (A) 2 septembre Burnley (A) 16 septembre Sheff United (H) 24 septembre Arsenal (A)

Mais les Spurs risquent de perdre Kane pour rien en 2024, et une grosse offre de l’un des prétendants de Kane pourrait obliger à repenser. Jusqu’à présent, le Bayern a vu deux offres rejetées, dont la seconde valait environ 70 millions de livres sterling.

United est intéressé par Kane mais n’a pas encore fait d’offre formelle, pensant que Levy rendra tout accord trop difficile.

De manière significative, Kane ne pousse pas à partir, et des sources ont déclaré à ESPN qu’il restait possible qu’il puisse rester au club et même convenir des conditions d’un nouvel accord vers la fin de la saison prochaine si le club réussit sous Postecoglou.

Cependant, Kane est prêt à partir si Tottenham décide de le laisser partir et on pense qu’il est prêt à déménager à l’étranger, le Bayern restant confiant de pouvoir l’attirer en Allemagne.

Le club a tenu au moins une réunion avec Levy, tandis que des informations suggèrent que l’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a rencontré Kane pour discuter d’un déménagement.

Le président honoraire à vie du Bayern, Uli Hoeness, a déclaré la semaine dernière: « Harry Kane a clairement signalé dans toutes les conversations que sa décision était valable – et s’il tient parole, alors nous l’aurons, car alors Tottenham devra céder. »

Cependant, le Bayern n’offre toujours pas un package financier qui convaincra les Spurs de se séparer de leur meilleur buteur de tous les temps.

Les Spurs poursuivent leurs préparatifs de pré-saison en Thaïlande ce week-end avec un affrontement contre leur compatriote de Premier League Leicester City dimanche.