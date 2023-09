Kane marque, le Bayern bat Man United dans un match de sept buts

Le Bayern Munich a battu Manchester United lors du premier match de l’UEFA Champions League 2023/24. Ce match revanche de la finale de l’UEFA Champions League 1999 opposait les deux plus grands clubs du groupe A de la compétition. Avec cette victoire, le Bayern a prolongé sa séquence de victoires consécutives en phase de groupes de la Ligue des champions à 15 matchs. Manchester United a perdu son troisième match consécutif toutes compétitions confondues.

Manchester United a eu une glorieuse occasion d’ouvrir le score après seulement trois minutes. Christian Eriksen a récupéré le ballon juste à l’extérieur de la surface du Bayern Munich. L’international danois a fait rouler le ballon à Facundo Pellistri sur le côté arrière. L’arrière gauche du Bayern, Alphonso Davies, s’est désespérément précipité sur Pellistri pour empêcher l’Uruguayen de marquer. Le dégagement revenait à Eriksen, qui voyait sa tentative stoppée par Sven Ulreich.

Après une première période de possession, le Bayern Munich a trouvé sa place. De nombreuses actions du club se sont déroulées sur le côté droit avec Leroy Sané. Le premier but n’était cependant pas une finition de classe mondiale. Au lieu de cela, c’était un hurleur d’André Onana. Sané a décoché un tir apprivoisé sur le gardien camerounais. Une tentative dramatique de plonger et d’arrêter le ballon a permis au tir de se tortiller sous Onana.

Le Bayern Munich a accru son avance cinq minutes plus tard. Cette fois, l’attaque s’est déroulée sur le côté gauche de l’attaque du Bayern. Une course sensationnelle de Jamal Musiala a battu plusieurs défenseurs de United. Il s’est ensuite arrêté juste à l’extérieur de la surface de réparation et a adressé le ballon à Serge Gnabry. Gnabry a guidé le ballon dans le coin le plus éloigné du filet alors qu’il tirait à travers son corps. En un instant, les roues tombaient pour United.

Le Bayern contrôle la seconde mi-temps contre Manchester United

Le message d’Erik ten Hag dans le vestiaire a suscité une réaction immédiate de la part des visiteurs. Rasmus Hojlund en a retiré un pour que les Red Devils marquent son premier but à Manchester United. La mise à pied de Marcus Rashford face au Norvégien a conduit à un tir dévié qui a battu Ulreich. Manchester United avait une bouée de sauvetage et une raison renouvelée d’aller de l’avant.

Pourtant, United a reçu un coup dur suite à un sévère penalty de handball trois minutes seulement après le but de United. Dayot Upamecano a dirigé un ballon vers Eriksen, et le ballon a touché la main d’Eriksen. Même si le milieu de terrain n’avait même pas l’intention de retirer sa main de son corps, l’officiel du VAR a accordé un penalty. Harry Kane, que Manchester United a courtisé pendant des années, .

Une avalanche de buts pour clôturer le match

Le Bayern Munich a eu plusieurs bonnes occasions d’en obtenir un quatrième. Les joueurs de l’équipe allemande faisaient la queue pour tirer sur Andre Onana. Casemiro a cependant été le prochain joueur à marquer. Le jeu solide d’Anthony Martial a déclenché une attaque de Manchester United. Finalement, le Brésilien était allongé. À deux minutes de la fin des 90 minutes, Manchester United disposait d’une mince bouée de sauvetage.

Mathys Tel sur United lors d’une contre-attaque du Bayern dans les arrêts de jeu. Le joueur de 19 ans a contrôlé un ballon par-dessus de Joshua Kimmich. Il a ensuite envoyé le ballon dans le toit du filet pour battre Onana. La tête de Casemiro pour porter le score à 4-3 n’était qu’une consolation qui pourrait aider à une bataille sur le différentiel de buts plus tard. Au total, cinq buts ont été marqués en seconde période, dont trois après la 87e minute.

Manchester United est actuellement dans une spirale. Lors des cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, United a encaissé un total de 14 buts. Le bon côté des choses, c’est que le calendrier s’éclaircit tant au niveau national qu’international. United se rend à Burnley en Premier League ce week-end. Puis, début octobre, il espère marquer des points en UEFA Champions League contre Galatasaray. Le Bayern Munich tente de poursuivre son invincibilité cette saison contre Bochum, sans victoire, samedi.

