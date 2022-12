Kane, les avocats de l’État de DuPage demandent des éclaircissements sur la manière dont la décision de la loi SAFE-T s’applique aux comtés non inclus dans le procès – Shaw Local

Le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin, et le procureur de l’État du comté de Kane, Jamie Mosser, ont déposé vendredi une requête d’urgence pour une ordonnance de surveillance auprès de la Cour suprême de l’Illinois, demandant des éclaircissements concernant la mise en œuvre de la loi SAFE-T, qui entrera en vigueur demain.

“Plus précisément, la requête demande à la Cour suprême d'”exercer son autorité de surveillance pour rendre une ordonnance suffisante pour maintenir des procédures préalables au procès cohérentes, car sans une telle ordonnance, les accusés de différentes juridictions seront soumis à un traitement différent lors de leur arrestation et tout au long de la procédure préalable au procès, créant un problème d’égalité de protection pour les citoyens de tout l’État », selon un communiqué de presse.

La requête fait suite à la décision de mercredi du juge du comté de Kankakee, Thomas Cunnington, qui a conclu qu’une disposition de la loi SAFE-T permettant aux accusés d’être libérés sans caution en espèces était contraire à la Constitution de l’Illinois. La décision ne s’applique qu’aux comtés qui ont été inclus dans le procès. Les comtés de Kane et DuPage n’en faisaient pas partie, de sorte que la décision ne s’appliquerait pas à ces comtés.

Le procureur général de l’Illinois, Kwame Raoul, a déposé un avis vendredi pour faire appel de la décision du juge du comté de Kankakee devant la Cour suprême de l’Illinois.

«Des dépôts judiciaires et des décisions de justice récents ont cependant remis en question la mise en œuvre du Safe-T-Act, en particulier la confusion dans tout l’État concernant l’impact juridique de la décision du juge Thomas Cunnington du 21e Circuit Court sur les 102 comtés de l’Illinois. … En tant que procureurs de l’État pour les deuxième et cinquième plus grands comtés de l’Illinois, notre priorité absolue est de protéger le public. Nous n’avons aucun programme personnel ou politique concernant la loi Safe-T et restons déterminés à servir les résidents des comtés de DuPage et de Kane en vertu de la législation adoptée par l’Assemblée générale et promulguée par le gouverneur », a déclaré le communiqué de Mosser et Berlin.