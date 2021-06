Kane, l’attaque tant vantée de l’Angleterre doit redécouvrir la forme de but s’ils veulent être candidats à l’Euro 2020

La semaine dernière, on a demandé à Harry Kane s’il avait prévu une célébration de but spéciale en hommage à l’ancien coéquipier de Tottenham Hotspur Christian Eriksen après le rétablissement du milieu de terrain danois d’un arrêt cardiaque. « Je devrais d’abord marquer un but avant de penser à quelque chose comme ça », a-t-il répondu dans ce qui ressemblait à un commentaire imprudent révélant sa frustration face à un démarrage lent de l’Euro 2020.

Le joueur de 27 ans n’avait joué qu’un seul match à ce stade, mais le match nul 0-0 de vendredi contre l’Écosse a suivi un schéma similaire à celui du match d’ouverture du week-end précédent contre la Croatie, Kane étant à la périphérie du début à la fin. Jusqu’à présent dans ce tournoi, Kane a totalisé 156 minutes sur le terrain, six touches dans la surface de réparation adverse, trois tirs (aucun cadré) et deux remplacements.

Ce n’est pas en soi une cause de panique : l’Angleterre reste en bonne position pour se qualifier avant le dernier match du Groupe D de mardi et assurera la première place avec une victoire contre la République tchèque (Diffusion EN DIRECT : 15 h HE, ESPN/ESPN+). Mais si l’équipe de Gareth Southgate doit troubler les favoris dans les dernières étapes, les Three Lions doivent sûrement tirer davantage de leur avant-centre talismanique, qui s’est imposé comme l’un des buteurs les plus prolifiques du football de club avant de remporter le Soulier d’or au 2018 Coupe du monde.

On attend beaucoup de l’Angleterre dans un sens offensif cet été. La pléthore d’options a renforcé l’espoir que Southgate puisse former un groupe d’individus célèbres en une unité cohérente. La tâche du joueur de 50 ans a été compliquée par un délai réduit pour travailler avec les joueurs après que Manchester United, Manchester City et Chelsea ont disputé les grandes finales européennes à la fin de la saison régulière.

Il y a aussi une inquiétude au sein du camp que l’Angleterre ne puisse aller aussi loin que sa défense le lui permettra. Conscient de l’importance que le blessé / inapte Harry Maguire a pour maintenir l’Angleterre ensemble à l’arrière, Southgate s’est penché vers une composition de milieu de terrain plus conservatrice, Declan Rice et Kalvin Phillips protégeant les quatre arrières lors de leurs deux premiers matchs.

Contre la Croatie, cela a été utile compte tenu de leur qualité de balle. Contre l’Ecosse, cela a contribué à un manque de vitesse dans leurs passes, ce qui a permis à leurs adversaires de rester compacts, privant Kane d’espace. Peu importe qu’il reste sur l’épaule du dernier défenseur ou qu’il tombe profondément pour enchaîner le jeu non plus.

Kane a connu une saison époustouflante pour Tottenham, marquant 23 buts et enregistrant 14 passes décisives en 35 matchs de Premier League. Son jeu de liaison avec Son Heung-Min a été essentiel pour atteindre ces chiffres.

Southgate avait peut-être cela en partie à l’esprit lorsqu’il a choisi de persister avec Raheem Sterling malgré une mauvaise fin de saison avec Manchester City; le seul but que l’Angleterre a marqué à l’Euro 2020 est venu de Sterling qui s’est précipité dans l’espace laissé vacant par Kane pour récupérer une passe Phillips et tirer à la maison contre la Croatie. Cependant, la Croatie a généralement suffisamment pressé l’Angleterre pour limiter le nombre de points derrière, tandis que l’Écosse a défendu avec une grande discipline pour les réduire à jouer presque entièrement devant leur défense de cinq hommes. Ils sont devenus averses au risque en possession, lourds dans la mesure où même Southgate a admis que leur rotation de position et leur prise de décision n’étaient pas à la hauteur.

Le manque de créativité de l’Angleterre face au jeu ouvert n’est pas un problème nouveau. Neuf des 12 buts qu’ils ont marqués en route pour les demi-finales de la Coupe du monde 2018 sont venus de coups de pied arrêtés. Même l’un des trois buts marqués en jeu ouvert était une chance aveugle – contre le Panama en phase de groupes, le tir de Ruben Loftus-Cheek a touché le talon de Kane alors qu’il s’enfuyait du ballon avant de s’envoler. Trois des six buts de Kane lors de ce tournoi étaient des tirs au but. .

Cela ne doit pas nuire à leur réussite en atteignant les quatre derniers matchs en Russie, mais cela souligne à quel point l’incapacité de l’Angleterre à tirer le meilleur de Kane est un problème antérieur aux deux derniers matchs.

Cela explique également en partie pourquoi la clameur pour l’inclusion de Jack Grealish contre la République tchèque a augmenté ces derniers temps. Sa capacité à battre les joueurs en tête-à-tête et à créer des opportunités par lui-même semble plus vitale si l’Angleterre veut continuer à déplacer le ballon à un rythme piéton au milieu de terrain et à ne pas engager ses arrières latéraux autant qu’on l’avait prévu à l’origine.

Harry Kane n’a pratiquement pas été impliqué dans les deux premiers matchs anglais de l’Euro 2020. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Et puis nous arrivons à Kane lui-même. Il a pris la mesure proactive de parler aux médias après l’impasse de Wembley vendredi pour rejeter les discussions selon lesquelles il était soit blessé, soit affecté par des spéculations sur son avenir, ayant exprimé le désir de quitter les Spurs cet été.

« Je sais de quoi je suis capable », a-t-il déclaré. « Je pourrais marquer quelques buts mardi et faire parler tout le monde du Soulier d’Or. »

Il est plus que capable : il y a eu beaucoup de matches des Spurs au cours desquels il a regardé le rythme, pour ensuite trouver le chemin des filets et confondre ses détracteurs.

Le professionnalisme de Kane est tel qu’il est difficile de croire que parler d’un éventuel déménagement à Manchester City, Manchester United ou Chelsea est véritablement un facteur influençant ses performances, surtout compte tenu de son désir sincère de réussir avec l’équipe nationale. Pourtant, Southgate était suffisamment préoccupé par le bruit général autour de Kane pour prendre la décision inhabituelle de confirmer plus de 48 heures avant le coup d’envoi qu’il commencerait contre la République tchèque, cherchant peut-être à faire taire toute discussion sur le fait que l’Angleterre ferait mieux d’essayer autre chose.

Kane se tient aux normes les plus élevées possibles, invitant à des comparaisons avec Cristiano Ronaldo et Lionel Messi plutôt que d’être injustement ou prématurément catapulté dans cette catégorie la plus élevée par d’autres. Il sera donc mécontent qu’il n’ait pas encore réussi à faire sa marque sur l’Euro 2020.

Groupe D GP W ré L DG STP République Tchèque 2 1 1 0 +2 4 Angleterre 2 1 1 0 +1 4 Croatie 2 0 1 1 -1 1 Écosse 2 0 1 1 -2 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Quoi qu’il en soit, l’Angleterre a la première place à sa portée. Ils n’ont pas encore encaissé de but, et le sentiment cathartique de battre la Croatie trois ans après avoir perdu contre eux lors de la dernière Coupe du monde n’a pas été entièrement perdu. Cependant, ils doivent découvrir l’exubérance et l’invention que l’on pouvait raisonnablement attendre de la deuxième équipe la plus jeune de ces finales.

Leurs difficultés en attaque sont loin du débat principal autour de l’équipe avant leur précédente rencontre avec les Tchèques en octobre 2019. La BBC a publié un article demandant « L’Angleterre a-t-elle les trois meilleurs joueurs du football mondial ? » alors que Kane, Sterling et Jadon Sancho ont marqué les buts lors des éliminatoires de l’Euro 2020, marquant cinq contre le Kosovo et quatre contre la Bulgarie. Cette suggestion reflétait une opinion largement répandue selon laquelle l’Angleterre était en train de passer d’une équipe dépendante des coups de pied arrêtés à une équipe capable de submerger les équipes avec leurs prouesses offensives.

Un jour plus tard, ils ont perdu 2-1 contre les Tchèques.

Les tournois sont radicalement différents des qualifications, mais cela en dit long sur la rapidité avec laquelle les choses peuvent changer que Sterling était le choix populaire à manquer lors du match d’ouverture, Kane se retrouve sous une pression renouvelée tandis que Sancho n’a même pas fait les 23 finales contre la Croatie. L’élan change rapidement, mais l’Angleterre a besoin d’un affichage positif avec plus de cohérence en attaque ; ce n’est pas seulement important pour obtenir la meilleure arrivée possible dans le groupe D, mais cela servirait également de signe indiquant qu’ils sont sur la bonne voie vers le prix ultime.

Comme Kane le sait trop bien, un seul objectif peut tout changer.