Vous savez que nous devions célébrer les kasanovas kane-kommanding de Fraternité Kappa Alpha Psi, Inc. pour leurs 112 années de service, d’érudition et d’épaules en tant que jolis garçons enviables du Divine 9.

Fondée en 1911 sur le campus de l’Université de l’Indiana, l’organisation légendaire a été la première fraternité intercollégiale constituée en tant qu’organisme national et reste la seule organisation de lettres grecques avec son chapitre Alpha sur le campus de l’Université de l’Indiana.

Co-fondateurs Frère Watson Diggs et Byron Kenneth Amstrong (qui a précédemment fréquenté l’Université Howard) a créé l’organisation indépendante de lettres grecques qui élèverait les yeux des jeunes noirs tout en les stimulant vers des réalisations plus élevées que ce que l’on pourrait imaginer autrement.

En tant que deuxième plus ancienne fraternité des lettres grecques noires, elle compte plus de 125 000 membres avec 700 chapitres de premier cycle et d’anciens élèves à travers le monde.

Les chapitres locaux participent à des activités de sensibilisation communautaire, notamment nourrir les sans-abri, offrir des bourses aux jeunes qui s’inscrivent à l’université, servir de mentors aux jeunes hommes, organiser des séminaires de sensibilisation à la santé publique et diverses autres initiatives.

À l’échelle nationale, Kappa Alpha Psi organise des camps d’enrichissement d’été tout en collectant des fonds pour le centre de recherche médicale St. Jude afin d’aider à lutter contre les maladies infantiles.

À l’échelle internationale, les membres ont répondu à l’appel au service en servant fièrement nos militaires et en collectant des fonds pour aider les personnes dans le besoin à la suite de catastrophes naturelles dans le monde.

Les membres notables comprennent Ralph Abernathy, Wilt Chamberlin, Colin Kaepernick, Oscar Robertson, Cédric l’animateur, Arthur Ashe, Mike Tomlin, Hakeem Jeffries, Gayle Sayer, Johnnie Cochran, Jean Singleton, Lance Gross, Bill Russel, Tavis Smiley, Marvin Sapp, Montell Jordanie, Ryan Clarket beaucoup plus.

