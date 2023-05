Kane-Kendall Moms Demand Action organise un rassemblement à Genève pour l’interdiction des armes d’assaut – Shaw Local

GENÈVE – En cette fête des mères, certaines mamans ne veulent ni cartes ni fleurs – elles veulent que le Congrès rétablisse l’interdiction des armes d’assaut.

Les bénévoles de la section du comté de Kane et Kendall de l’Illinois Moms Demand Action et Students Demand Action organiseront un événement pour la fête des mères de 14 h à 16 h samedi sur le pont de la route 38 à Genève, pour faire exactement cela – appeler le Congrès à agir sur les armes d’assaut , selon un communiqué de presse.

Les groupes font partie du réseau communautaire Everytown for Gun Safety. L’événement de Genève sera parmi les 200 organisés à travers le pays, selon son site Internet, momsdemandaction.org.

L’événement de Genève comprendra un rassemblement pour plaider en faveur d’une interdiction nationale des armes d’assaut, a indiqué le communiqué.

Ceux qui veulent participer – même s’ils ne sont pas mamans – sont invités à apporter leurs propres pancartes au rallye et à porter du rouge ou leurs chemises Moms Demand Action.

Chaque jour, 120 Américains sont tués par balle et plus de 200 sont blessés par balle, selon le Centers for Disease Control and Prevention Wonder base de données.

Le Site Web Mass Shooting Tracker rapporte 253 fusillades de masse depuis le 1er janvier 2023, plus que dans les 131 jours de l’année, au 11 mai.

Selon le Instituts nationaux de la santé.

La fête des mères dimanche marquera un an depuis qu’un suprémaciste blanc a tué 10 personnes et en a blessé trois dans une épicerie de Buffalo, New York.

Le 24 mai marquera un an depuis que 19 enfants et deux enseignants ont été tués dans une école primaire à Uvalde, au Texas, indique le communiqué.