Cet article est apparu pour la première fois sur ESPN le 23 février 2021 et a été mis à jour.

Favoris pour regagner le titre de Premier League cette saison, Manchester City a remporté 22 de ses 30 matchs en Premier League et compte 14 points d’avance. Pourtant, un domaine dans lequel ils n’ont pas été aussi dominants que ces dernières années est devant l’objectif. Ils ont en moyenne plus de 2,5 buts par match dans chacune des trois dernières campagnes de championnat, mais cette saison, ils sont tombés à 2,1.

L’une des raisons est l’absence fréquente du meilleur buteur du club, Sergio Aguero. Mais avec l’international argentin blessé confirmant qu’il partira pour un transfert gratuit cet été, et Gabriel Jesus moins que convaincant en tant que remplaçant, ayant marqué 12 buts en championnat en 30 apparitions toutes compétitions confondues, City cherchera à décrocher un nouveau attaquant dans la prochaine fenêtre de transfert.

La pandémie du COVID-19 a secoué l’économie mondiale et personne n’est vraiment sûr des implications à court terme, encore moins à long terme. Même les plus grands clubs sont mis à rude épreuve. Bien que les propriétaires milliardaires basés à Abu Dhabi semblent opérer dans un environnement différent du reste, ils peuvent encore ressentir le pincement. En juillet 2020, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annulé l’interdiction de deux ans de City du football européen qui avait été imposée pour violation des règles de fair-play financier de l’UEFA (FFP), et se concentrer sur leurs finances n’a jamais été aussi précis.

En effet, le manager Pep Guardiola affirmait en octobre que « si vous décidez d’acheter un attaquant, ce doit être un attaquant dans la ligue de Gabriel et Sergio, mais nous ne pouvons pas nous le permettre. C’est la réalité ». Pourtant, c’est un club qui a dépensé près de 1,5 milliard de livres sterling pour les joueurs au cours de la dernière décennie et qui a même géré plus de 120 millions de livres sterling l’été dernier sur Ruben Dias, Nathan Ake et Ferran Torres.

Bien que Guardiola ait réorganisé sa configuration offensive pour devenir moins dépendant d’un avant-centre classique, un ajout de classe mondiale à ce poste est toujours tentant compte tenu du succès d’Aguero au fil des ans. Avec l’avertissement que Lionel Messi de Barcelone est trop vieux (à 34 ans) et très probablement trop cher (en termes de revendications salariales) pour avoir un impact à long terme à City, voici cinq attaquants étoiles qui pourraient aider City à retrouver sa liberté. des moyens de notation.

Peut-être le « puissant attaquant » de cette décennie, Haaland est une véritable machine à buts dont les chiffres remarquables parlent d’eux-mêmes: 21 buts en 21 matches de Bundesliga dont 10 en six sorties en Ligue des champions cette saison. Alors que l’international norvégien ne semble pas tout à fait l’attaquant raffiné, élégant et techniquement doué que Guardiola a tendance à privilégier, City est susceptible de discuter sérieusement de l’option de le signer, en particulier compte tenu de l’histoire de son père Alf-Inge avec le club en tant que joueur. .

Il ne fait aucun doute que Haaland a amélioré son jeu de liaison au cours de la dernière année (un aspect, ainsi que sa capacité aérienne, qui nécessitait du travail). Bien sûr, le joueur de 20 ans est encore en développement, mais les preuves montrent qu’il devrait être capable de marquer, de contribuer et de prospérer quel que soit le style ou le système de football. De plus, d’un point de vue commercial, Haaland est potentiellement l’un des joueurs les plus commercialisables au monde (en particulier pour l’ère post-Cristiano Ronaldo / Messi), ce qui est un autre avantage pour tout club de Premier League. Des sources ont déclaré à ESPN que Haaland pouvait quitter le Borussia Dortmund pour 180 millions d’euros cet été et aurait une clause de libération de 75 millions d’euros qui entrerait en vigueur en 2022, mais City serait sage d’entrer tôt avant que la concurrence ne s’intensifie.

Tottenham n’a aucune envie de laisser partir son attaquant vedette et les rapports récents selon lesquels ils ont fixé une valorisation de 150 millions de livres sont largement valables, mais le club semble de plus en plus susceptible de rater la Ligue des champions la saison prochaine après une mauvaise campagne sous Jose Mourinho. Ils trouveront peut-être plus difficile de tenir le coup si City les appelle cet été.

Kane aura 28 ans cet été et il pourrait être judicieux pour les affaires d’envisager des offres à l’expiration de son contrat en 2024, bien que Tottenham répugnerait à le laisser partir pour un rival de la Premier League. Du point de vue de City, les compétences et les antécédents de Kane en tant que « n ° 9 » de classe mondiale signifient que Guardiola regarderait au-delà de toutes les petites lacunes techniques qu’il pourrait avoir en jouant dans le système de City. Bien que de même, le club peut se demander de payer un montant aussi élevé pour recruter un joueur qui est déjà à son apogée et qui ne se développera peut-être pas beaucoup plus.

On suppose généralement que la superstar du PSG rejoindra éventuellement le Real Madrid, et City n’a pas vraiment été suggéré comme une option dans les médias. Cependant, alors que Madrid lutte financièrement, City a sûrement pesé une décision alors que le contrat du joueur de 22 ans expirait à l’été 2022.

Signé pour 145 millions d’euros (avec des paiements supplémentaires de 35 millions d’euros potentiellement dus à Monaco) en 2017, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec la France pèse toujours ses options. Doit-il rester en Ligue 1 (une prolongation aurait été déposée) ou s’installer dans l’environnement plus médiatisé de la Premier League ou de la Liga? Mis à part la perspective théoriquement maladroite de la propriété qatari du PSG laissant sa plus grande star passer à un rival appartenant aux Émirats arabes unis, le multi-talentueux Mbappe améliorerait évidemment tout club qu’il finira par rejoindre, mais City pourrait se retrouver hors de la boucle sur celui-ci.

Lukaku a accumulé 42 buts impressionnants en 62 matchs de Serie A depuis son départ de Manchester United à l’été 2019 pour environ 80 millions d’euros. L’Inter regarde sur la bonne voie pour remporter son premier Scudetto dans plus d’une décennie, bien que le club puisse bientôt faire face à des changements au niveau de la propriété. De tels développements potentiellement perturbateurs peuvent avoir une incidence sur la capacité du club à s’accrocher à ses joueurs les plus précieux et Lukaku en fait certainement partie.

Le principal point fort de l’international belge est son rythme et sa puissance, mais il apparaît désormais comme un meilleur joueur de liaison que lorsqu’il a quitté la Premier League. De plus, il semble plus à l’aise avec son pied droit et semble également plus conscient dans sa prise de décision tactique. À 27 ans, il est à un stade similaire de sa carrière avec Kane, mais son histoire chez le rival local de City, United, peut limiter son désir (ou celui du club) de conclure un accord.

Sûrement le joueur le plus guardiola-esque du lot, l’international portugais est plus un braconnier à la dérive qu’un braconnier de la surface de réparation. Signé pour 126 millions d’euros de Benfica en 2019, Felix est encore loin de justifier ces frais (bien qu’il profite d’une belle saison en Liga), mais à 21 ans, il a encore le temps de tirer parti de son immense potentiel.

Doté d’une belle touche sur le ballon, ses mouvements sont aussi nets que fluides et il a une compréhension naturelle exceptionnelle du jeu, ce qui le rend parfaitement adapté au jeu d’attaque patient mais incisif de City.

Généralement aligné dans un deuxième rôle d’attaquant plus profond par le manager de l’Atletico Diego Simeone, il est également capable de jouer le rôle d’un faux n ° 9, plongeant profondément pour créer de l’espace et impliquer les milieux de terrain larges et offensifs. L’Atletico ne voudra pas le laisser partir, et il a signé un contrat jusqu’en juin 2026 lorsqu’il s’est joint à lui pour que la balle soit dans leur camp, mais Felix pourrait offrir à City un type d’option différent aux autres.