Le partenariat entre Harry Kane et Son Heung-Min de Tottenham est en passe de battre des records de Premier League cette saison. Getty

Nouvel an, même vieux Tottenham. Les Spurs ont rebondi dans le top quatre de la Premier League avec une victoire 3-0 à domicile contre Leeds United avec une autre star du partenariat qui reste si essentielle à leurs espoirs de succès cette saison: Harry Kane et Son Heung-Min.

Les deux ont atteint des jalons personnels importants. Le penalty réussi de Kane à la 29e minute a permis de sortir de l’impasse et de devenir le premier joueur à atteindre le double des buts (10) et des passes décisives (10) dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison. La frappe de Son à la 43e minute était son 100e but pour Tottenham toutes compétitions confondues. Et en collectant le superbe centre de Kane pour balayer la maison du pied droit, cela signifie qu’ils ont maintenant combiné pour 13 buts en Premier League en une saison, égalant le record établi par Alan Shearer et Chris Sutton en 1994-95 à Blackburn Rovers.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Bien sûr, Blackburn a remporté le titre cette saison-là et pour que les Spurs aient une réelle chance de faire de même, Son et Kane devront être aussi cliniques qu’ils l’étaient ici contre une équipe de Leeds United qui respirait une fois de plus la sophistication tactique et l’effort fou miné. par une ligne arrière poreuse qui se classe parmi les pires de la division. C’est un principe central de la philosophie de Jose Mourinho de se jeter sur de telles erreurs et à cet égard, c’était une autre victoire pour le pragmatisme portugais, une victoire qu’il a sans doute savourée un peu plus étant donné qu’elle est venue contre le très célèbre Marcelo Bielsa.

2 Liés

Il y avait beaucoup de choses à aimer dans l’effort des visiteurs – à tel point que l’esprit commence à s’égarer sur ce que Bielsa pourrait réaliser en Angleterre avec un groupe de joueurs plus talentueux – mais le match pourrait simplement se résumer à ceci: Leeds avait le ballon, Tottenham a les points. La différence est venue dans les erreurs individuelles à l’arrière et la qualité des Spurs dans la capitalisation. Kane et Son dépassent de loin le nombre de buts attendus pour cette saison et leur finition clinique a fait basculer ce match irrévocablement en faveur de Tottenham.

Le gardien de but de Leeds Ilian Meslier est clairement une perspective excitante, mais il est incapable d’éviter les manquements qu’un joueur de 20 ans devrait subir. Après presque une demi-heure au cours de laquelle Leeds semblait marginalement le plus susceptible de marquer, il a mis son équipe en difficulté, passant le ballon à Harry Winks qui a rapidement cherché à nourrir Steven Bergwijn. Ezgjan Alioski a été attrapé du mauvais côté de Bergwijn et n’a pu que le faire tomber, le VAR confirmant que le contact avait eu lieu juste à l’intérieur de la surface. Kane ne s’est pas trompé, marquant son premier but contre Leeds dans l’élite et signifiant qu’il a maintenant marqué contre les 30 équipes de Premier League qu’il a affrontées.

Leeds, comme ils le sont si souvent, n’a pas été perturbé et a continué à faire pression pour une ouverture, mais une encapsulation parfaite des Spurs sous Mourinho a doublé l’avantage de l’équipe locale sur le coup de la mi-temps. Pierre-Emile Hojbjerg a remporté un défi 50-50 avec Rodrigo, Kane est apparu sur le flanc droit et fouetté dans un centre sublime. Son a chronométré sa course à la perfection et a fini tranquillement devant Meslier. C’était le seul tir de Son de la mi-temps, les Spurs avaient marqué à partir de deux de leurs trois tentatives cadrées.





Toby Alderweireld a levé tout doute avec le troisième but des Spurs cinq minutes après le redémarrage, rencontrant le coin de Son avec une tête baissée pour laquelle Meslier était initialement mal positionné puis lent à réagir alors que le ballon se tortillait sur la ligne.

Leeds a terminé avec 64% de la possession, complétant près de 250 passes supplémentaires et 18 tirs contre les 20 de l’équipe locale – la plupart de ceux à venir alors que les Spurs attaquaient l’espace avec l’ouverture du jeu – mais rien à montrer. Bien que Matt Doherty ait été expulsé dans le temps d’arrêt pour un deuxième carton jaune après un tacle maladroit sur Pablo Hernandez, Tottenham n’a tout simplement pas commis les erreurs dont Leeds était coupable lorsque le match était dans la balance, remportant leur première victoire depuis qu’ils ont battu Arsenal. 2-0 le 6 décembre avec une sorte de contre-attaque clinique qui les avait propulsés dans la course au titre en premier lieu.

En fait, tout cela s’est senti très 2020 pour Tottenham, jusqu’à la brèche COVID-19 qui a éclipsé l’accumulation avec Sergio Reguilon, Erik Lamela et Giovani Lo Celso, tous condamnés dans une déclaration du club aux mots forts après l’émergence d’une image semblant leur montrer qu’ils enfreignent les directives du gouvernement pour célébrer avec leurs familles, le milieu de terrain de West Ham Manuel Lanzini et ses proches pendant la période de Noël. Les joueurs des Spurs ont enfreint les règles de verrouillage à plusieurs reprises l’été dernier.Mourinho a été vu en train de tenir une séance d’entraînement personnel dans un parc du nord de Londres et Serge Aurier parmi plusieurs joueurs a également enfreint les règles.

Ces indiscrétions ont été éclipsées dans un sens sportif par la bonne fin de la saison 2019-20 de Tottenham qui s’est poursuivie dans la campagne actuelle, dirigée par Kane et Son, qui sont à seulement trois ans du record absolu de 36 combinaisons de buts en Premier League. Kane et Son semblent presque certes dépasser ce nombre compte tenu de leur taux actuel, en supposant qu’ils restent disponibles pour la sélection.

La panique s’est répandue à un rythme alarmant au cours d’un bref moment de première mi-temps lorsque les deux joueurs semblaient aux prises avec des blessures, soulignant la précarité de la poussée pour le titre de Tottenham, même avec Gareth Bale et Carlos Vinicius, un remplaçant tardif de Kane ici, à l’appui. Mais plus ils continueront comme ça, plus Tottenham commencera à croire que tout est possible.