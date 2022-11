Kane et Davies en tête de la liste restreinte du Real Madrid

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Un vrai regard sur Kane et Davies

Le Real Madrid évalue un certain nombre de signatures potentielles après la Coupe du monde et garde un œil sur Harry Kane et Alphonse Daviesselon sport.

Blancos Le patron Carlo Ancelotti semble poursuivre sa recherche d’un attaquant, la star de Tottenham Hotspur, Kane, étant censée correspondre au profil du type de joueur qui pourrait être un futur successeur pour Karim Benzéma.

Les Spurs seraient à la recherche d’une somme d’environ 90 millions d’euros pour se séparer du capitaine anglais, un montant que la hiérarchie de Santiago Bernabeu n’est actuellement pas prête à offrir. Si le joueur de 29 ans devait passer à la capitale espagnole, on pense qu’il devrait aider à faire passer le déménagement en demandant aux Spurs de baisser leur valorisation.

Les champions de LaLiga souhaitent également trouver une solution pour le flanc gauche, et la star du Bayern Munich Davies est en tête de leur liste restreinte. Davies, 22 ans, a marqué lors de la défaite 4-1 du Canada contre la Croatie dimanche, impressionnant dans un rôle qui le voit déployé plus loin pour l’équipe nationale.

Auparavant lié au Real Madrid en remplacement de Marcelo à l’arrière gauche, il semble qu’il ait maintenant refait surface en tant qu’option future pour avoir un impact sur la ligne d’attaque d’Ancelotti. Davies entrera dans les deux dernières années de son contrat avec le Bayern l’été prochain, après avoir signé une prolongation de cinq ans en 2020.

Le capitaine anglais Harry Kane et le voltigeur canadien Alphonso Davies sont devenus des cibles après la Coupe du monde pour le Real Madrid. Jean Catuffe/Getty Images & Ulrik Pedersen/DeFodi Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester United est sur le point de rejoindre la course pour le milieu de terrain de Brighton & Hove Albion Moises Caicedorévèle Sports du ciel Allemagne. La hiérarchie d’Old Trafford serait très intéressée par l’international équatorien de 21 ans, mais Liverpool surveille également de près sa situation.

– Chelsea a conclu un accord complet avec la star du RB Leipzig Christophe Nkunkuselon Fabrice Romano. On pense maintenant que le déménagement est terminé en attendant la signature des contrats, l’attaquant polyvalent de 25 ans devant signer un contrat à long terme à Stamford Bridge qui deviendra officiel l’été prochain. Il est entendu que le club de Premier League a convenu d’une redevance avec Leipzig sur un montant supérieur à sa clause de libération de 60 millions d’euros, afin d’obtenir des conditions plus favorables dans la structure de l’accord.

– Enzo Fernández a été sur le radar d’un certain nombre de clubs à travers l’Europe ces derniers temps, mais Benfica n’est disposé à le décharger que si sa clause de libération est activée, rapporte le Miroir. Le milieu de terrain a été une vedette pour l’Argentine à la Coupe du monde jusqu’à présent, marquant lors de la victoire 2-1 contre le Mexique samedi, mais il semble que son club n’ait pas tardé à émettre un avertissement au milieu de l’intérêt pour sa signature. . Manchester United a récemment été lié au joueur de 21 ans.

– La Juventus et Tottenham gardent un œil sur l’international danois Andreas Skov Olsencomprend Ekrem Konour. Le milieu de terrain offensif polyvalent du Club de Bruges a récemment été dans une forme impressionnante pour son équipe nationale, ayant contribué à huit buts lors de ses 10 dernières apparitions. Olsen, 22 ans, a joué 65 minutes lors du match nul 0-0 entre le Danemark et la Tunisie. Il est rapporté que tandis que le Bianconeri sont intéressés par lui, il n’est actuellement pas une signature prioritaire.

– Konrad Laimer est sur le point de rejoindre le Bayern Munich, révèle Sky Sports Allemagne. Il est rapporté que les champions de Bundesliga ont conclu un accord verbal avec le milieu de terrain du RB Leipzig, âgé de 25 ans, qui devrait rejoindre l’équipe de Julian Nagelsmann en tant qu’agent libre à l’été 2023. Il entrera dans les six derniers mois de son contrat en janvier.