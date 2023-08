Kane est désormais officiellement une star du Bayern après avoir posé en culotte de cuir

C’est le moment que le monde attendait : Harry Kane a enfin pu poser pour la première fois dans ses plus belles culottes en cuir en tant que joueur du Bayern Munich.

Officiellement, Kane a quitté Tottenham Hotspur et a signé pour les géants de la Bundesliga pour un montant supérieur à 100 millions d’euros le 12 août, depuis lors, il a disputé trois matchs pour son nouveau club.

Cependant, aucun joueur ne peut vraiment se considérer comme une star du club surnommé « FC Hollywood » en Allemagne tant qu’il n’a pas enfilé la tenue traditionnelle bavaroise et brandi un verre de bière dans le cadre des célèbres célébrations de l’Oktoberfest du club.

Chaque année, avant l’événement automnal, l’équipe se réunit pour une séance photo vêtue de pantalons en cuir, de vestes en feutre, de bas tricotés et de solides chaussures Haferl.

Kane a cependant raté le photocall de cette saison la semaine dernière, car il était par ailleurs fiancé à la maison pour être aux côtés de sa femme, Katie, alors qu’elle donnait naissance au quatrième enfant du couple, Henry.

Cependant, le capitaine anglais n’est pas homme à se soustraire à une obligation, et il a compensé son absence mardi en faisant le nécessaire.

Kane a été rejoint par ses nouveaux coéquipiers Thomas Müller et Alphonso Davies – tous deux vétérans de la scène de l’Oktoberfest – pour co-vedette dans sa propre séance photo.

Après avoir marqué trois buts et enregistré une passe décisive lors de ses deux premiers départs, apparaître parfaitement à l’aise vêtu de ses plus beaux atours en cuir et siroter un verre de bière bavaroise, on peut dire sans se tromper que Kane ressemble désormais à chaque centimètre carré à la superstar du Bayern.