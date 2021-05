Kane espère que Tottenham écoutera les offres de le transférer

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Kane espère que les Spurs écoutent les offres pour lui

Harry Kane aurait exhorté le président de Tottenham Hotspur, Daniel Levy, à écouter les offres de le transférer cet été, rapporte le soleil.

Le rapport indique qu’avec les Spurs peu susceptibles de terminer aux places européennes en Premier League cette saison, Kane cherchera à passer à autre chose dans un effort pour jouer au football en Ligue des champions.

La qualification pour la Ligue des champions était considérée comme la condition minimale pour que le club du nord de Londres conserve les services du capitaine de l’Angleterre, et les Spurs doivent maintenant gagner leurs trois derniers matches de championnat et espérer que d’autres clubs échoueront s’ils veulent se faufiler dans le quatre premiers.

Le Sun pense que le joueur de 27 ans n’a pas encore demandé de transfert, mais qu’il espère que le club sera au moins ouvert aux offres, ce qui pourrait voir la mise en place d’un mouvement important.

Il est peu probable que les Spurs veuillent laisser leur homme vedette partir, car il lui reste encore trois ans sur son contrat. Il y avait un espoir parmi la hiérarchie de Tottenham qu’ils pourraient persuader Kane de rester pour une saison de plus, mais la triste forme de fin de saison des Blancs suggérerait que c’est de plus en plus improbable.

Manchester United et Barcelone envisagent de faire un pas pour Kane.

BLOG EN DIRECT

09h00 BST: Milieu de terrain rennais Eduardo Camavinga a admis que « c’est bien quand des équipes comme le Real Madrid et le Bayern [Munich] s’intéresser « mais dit qu’il » n’a pas encore décidé « ce qu’il va faire cet été.

L’international français de 18 ans a encore un an de contrat avec le club de Ligue 1 et devrait largement faire pression pour aller de l’avant la saison prochaine.

« Cela vous fait vous sentir flatté et c’est bien quand des équipes comme le Real Madrid ou le Bayern s’intéressent à votre situation, je ne vais pas mentir », a déclaré Camavinga. Téléfoot. « Mais je n’ai pas encore décidé avec ma famille ce que je vais faire. »

Rennes a fait match nul 1-1 avec le Paris Saint-Germain, une autre équipe avec laquelle Camavinga a été liée, dimanche, bien qu’il ait raté le match en raison d’une suspension.

PAPER GOSSIP (par Nick Judd)

– Manchester City mène la course pour signer le jeune pistolet de l’Espanyol Mateo Fernandez, selon le soleil. L’attaquant de 17 ans, qui est éligible pour jouer pour l’Espagne et l’Angleterre, est considéré par City comme un joueur qu’il peut développer et possède la capacité technique et la force pour réussir en Premier League. Pep Guardiola est à la recherche de renforts en attaque avec Sergio Aguero sur le point de partir cet été.

– Téléfoot rapporte que Kylian Mbappe stagne sur de nouveaux pourparlers de contrat au milieu de l’intérêt du Real Madrid. Et si le vainqueur de la Coupe du monde de France, âgé de 22 ans, décidait de passer à autre chose, cela pourrait déclencher une ruée du Paris Saint-Germain pour attirer Mohamed Salah de Liverpool. Mbappe a été fortement critiqué pour sa performance dans les deux manches de la défaite du PSG contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions. Salah, quant à lui, a marqué 20 buts en 34 matchs de championnat et pourrait envisager un nouveau départ cet été.

– Barcelone donne la priorité à un meilleur attaquant cet été et sport croient qu’ils ont fait du Borussia Dortmund Erling Haaland leur priorité n ° 1, suivie de la star de l’Internazionale Lautaro Martinez. Barcelone cherche à renforcer tous les domaines de l’équipe, y compris l’attaque, et le club catalan a quitté Neymar après que le Brésilien a prolongé son séjour au PSG avec un nouvel accord.

– Après des semaines de spéculation, Leicester City semble enfin avoir son homme, avec Fabrizio Romano affirmant que les Foxes devraient annoncer la capture du milieu de terrain lillois Boubakary Soumare pour moins de 30 M €. Leicester poursuit le joueur en demande depuis un certain temps, avec les Spurs parmi une foule de clubs également désireux de débarquer le joueur de 22 ans. Le Français aurait convenu de conditions personnelles et l’accord pourrait être annoncé cette semaine. Soumare est en rupture de contrat à Lille en 2022, et donc son départ cet été apparaîtrait comme une formalité.

– Dans la foulée de la décision de Neymar de rester au PSG, Julian Draxler est-ce que le prochain joueur devrait mettre le stylo sur papier sur une prolongation de contrat, rapporte L’Equipe. Le milieu de terrain a reçu une proposition officielle qui le verrait rester dans la capitale française pendant encore trois ans, et un accord devrait être conclu dans les prochains jours. L’international allemand de 27 ans était une cible potentielle pour le Bayern Munich.