Kane envisage de devenir le meilleur buteur d’Angleterre et de mettre fin à la sécheresse des trophées au Qatar

L’histoire attend Harry Kane au Qatar avec le capitaine anglais à seulement deux buts d’égaler le record de 53 de Wayne Rooney pour les Three Lions.

Mais à moins que Kane ne soulève la Coupe du monde au stade Lusail le 18 décembre, il entrera dans l’année de ses 30 ans toujours sans trophée majeur à son nom.

Déjà assuré d’un statut légendaire à Tottenham Hotspur, où il n’est qu’à sept buts du record du club de Jimmy Greaves 266, Kane a une autre chance d’immortalité sur la scène internationale s’il renvoyait les hommes de Gareth Southgate à une première victoire dans un tournoi majeur en 56 ans.

Il s’est approché de manière atroce des plus gros prix du jeu pour le club et le pays.

Kane a marqué lors de la fusillade alors que l’Angleterre a perdu aux tirs au but devant un public local lors de la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie il y a 16 mois.

Il était également du côté des perdants lorsque Tottenham a atteint la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en 2019, s’inclinant 2-0 contre Liverpool à Madrid.

Au lieu de cela, sa carrière a été jonchée de distinctions personnelles et de records de buts dans une ascension remarquable après des périodes de prêt peu spectaculaires à Leyton Orient, Millwall, Norwich City et Leicester City au début de sa carrière.

Déjà meilleur buteur record de l’Angleterre lors de tournois majeurs avec 10 buts aux côtés de Gary Lineker, Kane a un soulier d’or de la Coupe du monde et trois souliers d’or de la Premier League à son actif.

“Je suis proche, j’essaie de ne pas trop y penser, mais avec la Coupe du monde qui approche, ce serait un endroit incroyable où aller et y parvenir”, a déclaré Kane à la perspective de devenir le meilleur buteur de l’Angleterre au Qatar.

“Je suis sûr que quand ça arrivera, je serai prêt à partir et si je le fais cet hiver, ce sera extrêmement agréable.”

Southgate a clairement exprimé son souhait que le but record vienne en finale.

– Carrefour de carrière –

Mais si l’Angleterre échoue, elle mettra encore plus l’accent sur ce qui se passera ensuite pour son homme vedette.

Avec 18 mois restants sur son contrat à Tottenham, la carrière de Kane est à la croisée des chemins.

Il a tenté en vain de forcer les Spurs à entamer des pourparlers de transfert avec Manchester City dans les semaines qui ont suivi la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro l’année dernière.

L’arrivée d’Erling Haaland à Manchester semble avoir fermé cette porte avec le Bayern Munich désormais le favori si Kane devait enfin quitter le nord de Londres.

“Je pense que les gens lui pardonneraient s’il disait à un certain moment, si c’est l’été prochain ou l’été suivant quand son contrat est définitivement terminé, qu’il passera dans un club qui pourrait lui donner une plus grande probabilité de gagner des trophées”, Jurgen Klinsmann, qui a fait le même mouvement des Spurs au Bayern en 1995, a déclaré à The Athletic.

L’Angleterre pourrait également bénéficier du passage de Kane dans un club qui ne dépend pas autant de lui que Tottenham.

Il a joué toutes les minutes sauf 12 de chaque match de Premier League et de Ligue des champions pour les hommes d’Antonio Conte jusqu’à présent cette saison au cours d’un calendrier notoirement brutal pour entasser les rencontres avant la Coupe du monde.

Jusqu’à présent, son corps et sa forme ont résisté, seul Haaland marquant plus de buts en Premier League.

La crainte pour l’Angleterre est que son homme vedette soit épuisé avant même que l’action ne se réchauffe au Moyen-Orient.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici