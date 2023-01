Kane égale le record des Spurs avec un vainqueur contre Fulham

Harry Kane a marqué son 266e but dans un kit Spurs contre Fulham. Le seul but du match a égalisé Kane avec Jimmy Greaves pour le plus de l’histoire de Tottenham.

Plus important encore à court terme, le but a fourni aux Spurs trois points massifs contre un rival londonien. Cela consolide la place de Tottenham à la cinquième place, à trois points de Manchester United. L’équipe de Conte a une avance de cinq points sur Brighton. Les Seagulls ont cependant disputé deux matchs de moins.

Le seul but du match est venu dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, une nouvelle tendance adoptée par Tottenham. Les Spurs ont marqué deux fois en fin de première mi-temps face à Manchester City. Contrairement à ce match à l’Etihad, les Spurs ont réussi à conserver leur avance à Craven Cottage.

Harry Kane a récupéré le ballon dos au but juste à l’extérieur de la surface de réparation. Défendu par l’Américain Tim Ream, Kane a tourné à gauche et a tiré apparemment un tir aveugle parfaitement passé le côté gauche du gardien de Fulham Bernd Leno. Le but égalant le record était sûrement l’un des meilleurs de Kane pour les Spurs.

Fulham, malgré son vol en avant avec Willian d’un côté et Bobby Reid de l’autre, n’a jamais pu trouver un égaliseur. À la manière d’Antonio Conte, les Spurs se sont effondrés, empêchant même les reniflements au but de Fulham.

La meilleure chance de Fulham est peut-être venue en première mi-temps, avant le premier match des Spurs. Hugo Lloris a refusé Harrison Reid. Parfois, il suffit d’un moment de grande qualité. Kane a livré cela, et trois points, pour les Spurs lundi.

Kane inspire les Spurs à la victoire à Fulham

Les moments d’éclat sont monnaie courante pour Kane. L’Anglais est à égalité de buts avec Jimmy Greaves dans l’histoire de Tottenham. Cependant, il a presque dépassé Greaves dans le tableau des buts de Tottenham en seconde période. Sa tête à bout portant a rencontré la patte de Bernd Leno, qui a maintenu Fulham dans le match. Cet objectif ferait également de lui le troisième joueur de l’histoire de la Premier League à atteindre 200 buts en championnat.

La prochaine chance que Kane aura d’usurper Greaves est le 28 janvier en FA Cup. Les Spurs se rendent à Preston, côté championnat, au quatrième tour.

Alors que les fans des Spurs célèbrent trois points et un but record, Kane pourrait apporter d’autres bonnes nouvelles aux fidèles du nord de Londres. Selon David Ornstein de L’athlétismeKane est prêt à prolonger son contrat à Tottenham, qui expire à la fin de la saison prochaine, si les “circonstances sont bonnes”.

Ces négociations commencent après la fenêtre de transfert de janvier. Vous pouvez suivre les mises à jour de la fenêtre de transfert de janvier le jour de la date limite du 31 janvier. La couverture est disponible aux États-Unis via Peacock.

PHOTO : IMAGO / Sportimage