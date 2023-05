Kane devient le deuxième meilleur buteur de tous les temps en Premier League

Seul Alan Shearer a marqué plus de buts en Premier League que Harry Kane. John Walton/PA Images via Getty Images

L’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane a dépassé Wayne Rooney pour devenir le deuxième meilleur buteur de tous les temps de la Premier League après son but contre Crystal Palace samedi.

Kane a marqué juste avant la mi-temps contre Palace avec une tête bien prise sur un centre de Pedro Porro.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

La dernière frappe du capitaine anglais, sa 28e toutes compétitions confondues, a porté son total à 209 dans la première division anglaise. Alan Shearer détient le record avec 260 buts qu’il a accumulés en 441 apparitions.

Kane a dépassé Jimmy Greaves pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham en février et a dépassé le total de 53 buts de Rooney pour devenir le meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre en mars.

L’attaquant a fait son premier départ en Premier League en août 2012 contre Newcastle United. Après s’être installé dans la première équipe des Spurs en 2014, Kane a marqué son premier but de haut vol lors d’une victoire 5-1 sur Sunderland.

Le total de 26 buts en championnat du joueur de 29 ans cette saison est son plus haut dans l’élite depuis la campagne 2017-18 au cours de laquelle il a marqué 30 fois (41 toutes compétitions confondues).

Kane a remporté le prix Golden Boot de la Premier League à trois reprises (2015-16, 2016-17, 2020-21), ainsi que le prix Playmaker of the Season pour le joueur avec le plus de passes décisives en 2020-21.